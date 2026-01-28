  1. Clients Privés
Etats-Unis Il voulait assassiner une journaliste iranienne: il ira en prison

ATS

29.1.2026 - 00:20

Un homme a été condamné à 15 ans de prison mercredi à New York pour son implication dans un projet d'assassinat de Masih Alinejad, journaliste américaine d'origine iranienne très critique de Téhéran.

Masih Alinejad salue ses amis et ses partisans devant le tribunal fédéral après avoir témoigné au procès de ses assassins présumés à New York, mardi 18 mars 2025. (AP Photo/Seth Wenig)
Masih Alinejad salue ses amis et ses partisans devant le tribunal fédéral après avoir témoigné au procès de ses assassins présumés à New York, mardi 18 mars 2025. (AP Photo/Seth Wenig)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.01.2026, 00:20

A la sortie du tribunal, Mme Alinejad a appelé les Etats-Unis «à agir contre le pouvoir iranien» et à «arrêter (le guide suprême) Ali Khamenei de la même manière (que Nicolas) Maduro, le dictateur du Venezuela» début janvier.

Des propos qui surviennent quelques heures après que le président Donald Trump a affirmé que «le temps était compté» avant une attaque américaine sur l'Iran.

Carlisle Rivera, 50 ans, avait été arrêté en novembre 2024, avant d'avoir mis son plan à exécution, dans une enquête plus large sur des projets d'assassinats aux Etats-Unis, notamment de Donald Trump, démentis par les autorités iraniennes.

Sa peine «doit servir d'avertissement à tous ceux qui s'associeraient au brutal régime iranien et chercheraient à exécuter ses ordres meurtriers, en particulier sur le sol américain», a commenté le procureur de New York Jay Clayton dans un communiqué.

Un autre New-Yorkais impliqué dans ce projet d'assassinat, Jonathan Loadholt, 36 ans au moment des faits, sera fixé sur sa propre peine en avril 2026.

Accusé de les avoir recrutés pour le compte des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, Farhad Shakeri, un Afghan de 51 ans résidant en Iran, est toujours en liberté.

Masih Alinejad, 49 ans, a été victime d'une autre tentative d'assassinat, stoppée in extremis, à l'été 2022 et d'une tentative d'enlèvement en 2018.

Après avoir quitté son pays d'origine en 2009, elle s'est fait connaître en 2014 en lançant sur les réseaux sociaux le mouvement «MyStealthyFreedom» ("ma liberté furtive"), encourageant les femmes iraniennes à protester contre l'obligation du port du voile.

Son compte Instagram rassemble près de neuf millions d'abonnés.

