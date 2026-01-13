  1. Clients Privés
Synagogue incendiée Un «acte antisémite répugnant» dénoncé dans le Mississippi

ATS

13.1.2026 - 06:12

La ministre américaine de la Justice a dénoncé lundi un «acte antisémite répugnant» après l'incendie qui a détruit en grande partie une synagogue du Mississippi, près de 60 ans après avoir été victime d'un attentat à la bombe du Ku Klux Klan.

Cette photo fournie par la congrégation Beth Israel montre les dégâts causés par un incendie, samedi 10 janvier 2026, à la congrégation Beth Israel, à Jackson, dans le Mississippi. (Congrégation Beth Israel via AP)
Cette photo fournie par la congrégation Beth Israel montre les dégâts causés par un incendie, samedi 10 janvier 2026, à la congrégation Beth Israel, à Jackson, dans le Mississippi. (Congrégation Beth Israel via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.01.2026, 06:12

La synagogue de la congrégation Beth Israel de la ville de Jackson, capitale de cet Etat du Sud, a été incendiée dans la nuit de vendredi à samedi, rendant ses locaux «inutilisables pour un temps indéterminé», selon le ministère de la Justice.

Les enquêteurs accusent un homme de 19 ans d'avoir utilisé de l'essence pour déclencher le feu. Lui-même partiellement brûlé, il a été arrêté et admis à l'hôpital.

Poursuivi par la justice fédérale, il risque jusqu'à 20 ans de prison.

«Cet acte antisémite répugnant n'a aucune place dans notre pays et, à l'inverse de l'administration précédente, ce ministère de la Justice ne va pas laisser l'antisémitisme pulluler», a déclaré Pam Bondi, la ministre la Justice de Donald Trump, dans un communiqué.

La synagogue visée ce week-end avait été visée par un attentat à la bombe du Ku Klux Klan en 1967, affirme son site internet, qui précise que le rabbin de l'époque dénonçait publiquement le racisme et la ségrégation dans ce Sud américain alors secoué par la lutte pour les droits civiques.

