  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'ère de l'inclusion révoquée Changement de police de caractères pour lutter contre le «wokisme»

ATS

11.12.2025 - 15:11

Une inattendue guerre de police se déroule aux États-Unis: le ministre américain des Affaires étrangères, Marco Rubio, a demandé à son administration de renoncer à la police de caractères Calibri dans les documents officiels pour revenir à la police Times New Roman, selon les médias américains.

le ministre américain des Affaires étrangères, Marco Rubio, a demandé à son administration de renoncer à la police de caractères Calibri (archives).
le ministre américain des Affaires étrangères, Marco Rubio, a demandé à son administration de renoncer à la police de caractères Calibri (archives).
ats

Keystone-SDA

11.12.2025, 15:11

Dans une note interne adressée au personnel de son ministère et intitulée «Retour à la tradition: police Times New Roman taille 14 requise pour tous les documents du ministère», Marco Rubio a tiré un trait sur la politique de son prédécesseur démocrate en matière de typographie, a rapporté mercredi le journal Washington Post.

L'administration précédente avait choisi d'utiliser la police de caractères Calibri, jugée plus accessible que Times New Roman grâce à ses lettres aux angles plus arrondis et sans empattements, avec un espacement plus large entre les caractères permettant ainsi une meilleure lisibilité pour les personnes dyslexiques ou malvoyantes.

La police Times New Roman est «plus formelle et professionnelle», a estimé le secrétaire d'État, jugeant que le recours à Calibri au nom de la diversité était une mesure «inutile».

«Politique destructrice»

En janvier 2023, le ministère des Affaires étrangères, alors dirigé par Antony Blinken, avait annoncé qu'il cessait d'utiliser la police de caractères Times New Roman, lui préférant Calibri.

Cette décision émanait d'une demande du bureau en charge de la diversité et de l'inclusion (DEI) au sein du ministère.

«L'ère de la DEI est révolue», avait prévenu Marco Rubio le mois dernier sur son compte X.

«C'était une politique destructrice imposée à cette administration, imposée à ce pays par l'administration précédente. Nous récompensons désormais l'excellence, ce qui est bénéfique pour nos travailleurs et notre pays», avait-il ajouté.

Le président ultraconservateur Donald Trump a lancé une offensive contre les politiques DEI de diversité.

Dès son premier jour de retour à la Maison Blanche en janvier, le républicain a signé un décret exécutif déclarant «illégaux» les programmes et politiques DEI au sein de l'État fédéral.

Les plus lus

Refuge Stüdl vandalisé : les gardiens horrifiés par l’ampleur des dégâts
«Une gigantesque trahison de la tradition de la Coupe du monde»
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Michelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée
Pendu dans le vide, un parachutiste se démène pour rester en vie