Une femme ayant passé 22 ans dans une prison texane, accusée d'avoir tué un bébé, a été libérée mercredi, après que la justice a déterminé qu'elle avait été condamnée sur la base de témoignages erronés et de preuves incomplètes.

Carmen Mejia a été condamnée à la prison à perpétuité pour avoir prétendument plongé dans l'eau bouillante un enfant de 10 mois dont elle avait la garde. Montinique Monroe / The Innocence Project

Keystone-SDA ATS

«J'ai été forte, j'ai cru que j'allais mourir là-bas. J'ai été forte, j'ai cru en Dieu» , a déclaré Carmen Mejia, originaire du Honduras, à la presse dès sa sortie du pénitencier où elle était détenue.

Elle faisait l'objet d'un ordre d'expulsion à la suite de sa condamnation, mais les autorités américaines ont levé les restrictions après le nouveau verdict, selon sa défense. Agée de 52 ans, Carmen Mejia s'est dite reconnaissante envers Dieu et ses avocats, qui ont accompli ce qu'elle qualifie d'«immense miracle».

«Même si nous sommes très heureux que le tribunal ait reconnu l'innocence de Mme Mejia, cette grave injustice n'aurait jamais dû se produire», a déclaré Vanessa Potkin, avocate pour l'organisation Innocence Project, qui s'est chargée de l'affaire.

Carmen Mejia a été condamnée à la prison à perpétuité pour avoir prétendument plongé dans l'eau bouillante un enfant de 10 mois dont elle avait la garde. Le bébé est décédé à l'hôpital des suites de ses brûlures en 2003.

Elle a été condamnée sur la base de témoignages d'un médecin et d'un expert, qui ont affirmé que les brûlures avaient été causées intentionnellement par un adulte. Elle a ensuite perdu la garde de ses quatre enfants, qui furent donnés à l'adoption.

Mais les avocats de Carmen Mejia ont prouvé qu'il s'agissait d'un accident domestique causé par le chauffe-eau ayant fait passer la température de l'eau à plus de 60 °C en quelques secondes, tandis que le bébé prenait son bain.

En 2025, Elizabeth Peacock, la médecin ayant pratiqué l'autopsie à l'époque, a infirmé la cause du décès, le qualifiant d'accidentel, et a déclaré qu'elle aurait conclu à un accident si elle avait disposé de toutes les informations disponibles.

Dans un rapport publié en janvier 2026, la cour d'appel du Texas a jugé Carmen Mejia «innocente». Et cette semaine, le juge du comté de Travis, David Wahlberg, a levé les charges et ordonné sa libération.

Collin Bellair, le procureur adjoint du comté de Travis, a reconnu lors de l'audience qu'un «accident tragique» avait été «transformé en une condamnation injuste», selon les détails fournis par Innocence Project.

«Rien de ce que je dirai ni rien de ce que nous ferons aujourd'hui ne pourra vous rendre le temps qui vous a été volé ni réparer la douleur et la séparation que vous et vos enfants avez dû endurer», a déclaré Sarah Byrom, également procureure.