Etats-Unis L'explosion dans une usine a finalement fait 16 morts

ATS

12.10.2025 - 08:37

La gigantesque explosion d'une usine dans le sud des Etats-Unis a fait 16 morts, selon un nouveau bilan revu à la baisse samedi par les autorités, qui ont retrouvé deux personnes disparues qu'elles avaient présumé mortes.

Une personne raccorde un tuyau à une borne d'incendie pour remplir un camion-citerne après une explosion qui a fait plusieurs morts et disparus à Accurate Energetic Systems, une usine d'explosifs, vendredi 10 octobre 2025, à Bucksnort, dans le Tennessee. (AP Photo/John Amis)
Une personne raccorde un tuyau à une borne d'incendie pour remplir un camion-citerne après une explosion qui a fait plusieurs morts et disparus à Accurate Energetic Systems, une usine d'explosifs, vendredi 10 octobre 2025, à Bucksnort, dans le Tennessee. (AP Photo/John Amis)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.10.2025, 08:37

Cette explosion s'est produite vendredi matin dans la ville de Bucksnort, dans l'Etat du Tennessee, et a soufflé un bâtiment entier de l'usine Accurate Energetic Systems qui fabrique des explosifs à usage militaire, aérospatiaux ou encore pour les chantiers de démolition.

Après avoir présumé que l'ensemble des 18 disparus étaient morts, «nous avons été en mesure de localiser et de déterminer que deux personnes n'étaient pas sur le site» au moment de la catastrophe, a déclaré samedi le shérif du comté de Humphreys, Chris Davis.

Il a expliqué que les autorités avaient initialement cru que ces deux personnes se trouvaient à l'intérieur de l'usine, car leur voiture et leurs effets personnels avaient été retrouvés sur place.

Le site se trouvait dans un secteur boisé et vallonné à l'écart des zones urbaines, à plus de 80 km à l'ouest de Nashville, la capitale du Tennessee.

Des images de télévision diffusées vendredi ont montré un bâtiment totalement dévasté, en train de brûler, et des véhicules détruits par le souffle de l'explosion.

Les débris ont été projetés sur une zone de 800 m2 autour de l'usine, avait affirmé Chris Davis vendredi, et une équipe a inspecté le site pour s'assurer qu'aucun produit chimique ne rende le travail des autorités dangereux.

L'entreprise propriétaire de l'usine a évoqué «un tragique accident».

Pour sa part, le shérif a refusé samedi d'exclure la piste criminelle.

«Plusieurs jours, semaines, voire mois pourraient se passer avant que nous puissions le faire», a-t-il déclaré à la presse.

Plusieurs agences fédérales ont été dépêchées sur place, parmi lesquelles le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) ainsi que le FBI, a indiqué le shérif.

