Ce que l'on sait sur le meurtre de Charlie Kirk

La personne arrêtée au cours de l'enquête sur le meurtre du militant conservateur américain Charlie Kirk en pleine réunion publique sur un campus universitaire dans l'Utah (ouest) «a été relâchée après un interrogatoire», a annoncé mercredi sur X le directeur du FBI, Kash Patel.

Charlie Kirk distribue des casquettes avant de prendre la parole à l'université Utah Valley à Orem, dans l'Utah, le mercredi 10 septembre 2025, peu avant d'être abattu. (Tess Crowley/The Deseret News via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le patron de la police fédérale avait annoncé moins de deux heures plus tôt que le suspect de «l'atroce tir qui a coûté la vie aujourd'hui à Charlie Kirk» était «en détention». «Notre enquête se poursuit», a-t-il ajouté dans la soirée.

La mort par balle de l'influenceur conservateur américain est un «assassinat politique», a dénoncé mercredi le gouverneur de cet Etat de l'Ouest américain, Spencer Cox. «C'est un jour sombre pour notre Etat. C'est un jour tragique pour notre pays», a déclaré l'élu républicain lors d'un point presse.

Trump fustige «la gauche radicale»

De son côté, Donald Trump a accusé mercredi les discours de la «gauche radicale» d'avoir contribué au meurtre par balle d'un de ses fidèles alliés politiques, qualifiant l'influenceur Charlie Kirk de «martyr de la vérité et de la liberté».

«Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement», a accusé le président américain dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social.

«Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent», a-t-il lancé.

«Aucune place pour ce type de violence», dit Biden

Joe Biden a également déploré mercredi la mort de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. «Il n'y aucune place dans notre pays pour ce type de violence. Elle doit cesser maintenant», a déclaré l'ancien président démocrate sur X, qui a dit prier avec son épouse Jill pour la famille et les proches de Charlie Kirk.

«La violence politique n'a pas de place en Amérique», a quant à elle estimé l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, rejointe en ce sens par de nombreuses autres figures du Parti démocrate, du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, au sénateur Bernie Sanders.