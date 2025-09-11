Ce que l'on sait sur le meurtre de Charlie Kirk

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suspect relâché, réactions... Ce que l'on sait sur le meurtre de Charlie Kirk

ATS

11.9.2025 - 07:16

La personne arrêtée au cours de l'enquête sur le meurtre du militant conservateur américain Charlie Kirk en pleine réunion publique sur un campus universitaire dans l'Utah (ouest) «a été relâchée après un interrogatoire», a annoncé mercredi sur X le directeur du FBI, Kash Patel.

Charlie Kirk distribue des casquettes avant de prendre la parole à l'université Utah Valley à Orem, dans l'Utah, le mercredi 10 septembre 2025, peu avant d'être abattu. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)
Charlie Kirk distribue des casquettes avant de prendre la parole à l'université Utah Valley à Orem, dans l'Utah, le mercredi 10 septembre 2025, peu avant d'être abattu. (Tess Crowley/The Deseret News via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.09.2025, 07:16

Le patron de la police fédérale avait annoncé moins de deux heures plus tôt que le suspect de «l'atroce tir qui a coûté la vie aujourd'hui à Charlie Kirk» était «en détention». «Notre enquête se poursuit», a-t-il ajouté dans la soirée.

«Suspect en détention». L'influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk est mort

«Suspect en détention»L'influenceur conservateur pro-Trump Charlie Kirk est mort

La mort par balle de l'influenceur conservateur américain est un «assassinat politique», a dénoncé mercredi le gouverneur de cet Etat de l'Ouest américain, Spencer Cox. «C'est un jour sombre pour notre Etat. C'est un jour tragique pour notre pays», a déclaré l'élu républicain lors d'un point presse.

Trump fustige «la gauche radicale»

De son côté, Donald Trump a accusé mercredi les discours de la «gauche radicale» d'avoir contribué au meurtre par balle d'un de ses fidèles alliés politiques, qualifiant l'influenceur Charlie Kirk de «martyr de la vérité et de la liberté».

Tué à 31 ans. Qui était Charlie Kirk, héraut du trumpisme auprès des jeunes Américains?

Tué à 31 ansQui était Charlie Kirk, héraut du trumpisme auprès des jeunes Américains?

«Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement», a accusé le président américain dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social.

«Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent», a-t-il lancé.

«Aucune place pour ce type de violence», dit Biden

Joe Biden a également déploré mercredi la mort de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. «Il n'y aucune place dans notre pays pour ce type de violence. Elle doit cesser maintenant», a déclaré l'ancien président démocrate sur X, qui a dit prier avec son épouse Jill pour la famille et les proches de Charlie Kirk.

«La violence politique n'a pas de place en Amérique», a quant à elle estimé l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, rejointe en ce sens par de nombreuses autres figures du Parti démocrate, du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, au sénateur Bernie Sanders.

Les plus lus

«Je ne savais pas quoi faire. J'étais paralysé» - Face à Trump, ils craignent le pire
La fille d'Elon Musk, vit en coloc'... pour limiter les dépenses!
Ce que l'on sait sur le meurtre de Charlie Kirk
Enquête ouverte contre Julien Cohen, ancienne star d'«Affaire conclue»
«La peur est là et elle ne s'en va pas» - Un terrible fléau ronge le Pérou
«C'était étrange, effrayant, presque apocalyptique»