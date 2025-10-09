  1. Clients Privés
Shutdown aux Etats-Unis Retards attendus: pas payés, les contrôleurs aériens se font porter pâles

ATS

9.10.2025 - 06:50

Des retards et annulations de vol allant crescendo sont redoutés aux Etats-Unis en raison du blocage budgétaire qui paralyse depuis une semaine une partie de l'Etat fédéral, alors que le Congrès n'est toujours pas parvenu mercredi à sortir de l'impasse.

Des retards et annulations de vol allant crescendo sont redoutés aux Etats-Unis en raison du blocage budgétaire qui paralyse depuis une semaine une partie de l'Etat fédéral.
Des retards et annulations de vol allant crescendo sont redoutés aux Etats-Unis en raison du blocage budgétaire qui paralyse depuis une semaine une partie de l'Etat fédéral.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.10.2025, 06:50

09.10.2025, 06:53

Le Sénat a rejeté pour la sixième fois un texte républicain qui propose une simple prolongation du budget actuel jusque fin novembre, de même qu'un texte démocrate qui prévoit de maintenir certaines dépenses de santé.

Une semaine après le début de ce «shutdown» qui a mis des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique, l'inquiétude grandit de voir s'allonger les files d'attente dans les aéroports en raison d'un absentéisme croissant des contrôleurs aériens et des agents de sécurité des transports.

Les contrôleurs aériens sont considérés comme ayant une mission «essentielle» de service public et ne sont pas mis au chômage technique durant un «shutdown».

Mais puisqu'à l'instar de l'ensemble des fonctionnaires fédéraux, ils ne sont pas payés tant que la paralysie dure, certains préfèrent se faire porter pâle plutôt que de travailler sans salaire.

Le chamboulement du transport aérien par un manque de contrôleurs avait été l'une des raisons majeures de la fin en 2019 du blocage budgétaire précédent, lors du premier mandat de Donald Trump.

«Petite rébellion»

Le ministre des Transports américain, Sean Duffy, a exhorté mercredi aux contrôleurs du ciel à «faire leur travail».

«Ils doivent contrôler l'espace aérien. Le problème c'est que quand je leur parle, ils sont stressés, ils se demandent comment mettre de la nourriture sur la table, comment payer leurs prêts immobiliers si leur salaire ne vient pas», a-t-il déclaré à la chaîne CNN.

Sean Duffy a précisé que «sur les 9 ou 10 derniers mois», environ 5% des retards ont été provoqués par une pénurie de personnel dans les tours de contrôle, contre 53% aujourd'hui.

«Nous avons peut-être une petite rébellion des contrôleurs aériens en raison du 'shutdown'», a-t-il lâché.

Les problèmes de personnel touchent déjà près d'une douzaine d'aéroports à travers le pays, notamment à Chicago et Boston, selon la FAA, le régulateur américain de l'aviation civile.

«Comme le ministre Duffy l'a dit, il y a une augmentation des pénuries de personnel à travers le système» de transport aérien, a déclaré l'agence dans un communiqué.

«Quand cela se produit, la FAA ralentit le trafic à destination de certains aéroports pour s'assurer de la sécurité des opérations», a-t-elle précisé.

«Sur le reculoir»

Depuis le début de l'impasse budgétaire au Congrès, chaque camp se retranche sur ses positions, et aucune issue n'est en vue pour le moment.

Certains fonctionnaires fédéraux vont manquer leur première tranche de salaire vendredi, et la pression monte sur les élus pour mettre fin à la crise.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a estimé mercredi devant la presse que les républicains étaient «sur le reculoir». Le sénateur new-yorkais a pointé en direction des nombreux sondages qui montrent selon lui un manque de soutien envers les arguments de la majorité présidentielle.

Donald Trump continue en parallèle de lancer des menaces de conséquences graves si l'opposition ne cède pas. Il a ainsi affirmé mardi que les fonctionnaires fédéraux mis au chômage technique ne recevraient pas automatiquement leurs arriérés de salaire, malgré une loi en ce sens adoptée lors de son premier mandat.

Une prise de position à laquelle se sont opposés de nombreux responsables, jusque dans sa majorité.

Mercredi, c'est au tour de plus d'1,3 million de militaires de ne pas toucher leur solde comme prévu, une échéance marquante dans un pays où ceux-ci ont une place particulière dans l'esprit du grand public.

