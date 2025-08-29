  1. Clients Privés
Pompiers arrêtés aux USA «On a risqué notre vie ici et voilà comment ils nous traitent»

ATS

29.8.2025 - 06:45

L'arrestation par la police de l'immigration de deux pompiers impliqués dans la lutte contre un vaste incendie dans le nord-ouest des Etats-Unis a provoqué une polémique jeudi. Certains démocrates dénonçent un acte «absurde».

L'Agence de protection des frontières a arrêté «deux personnes» qui «se trouvaient en situation irrégulière», lors d'une intervention où ils ont vérifié l'identité de 44 pompiers. (image d'illustration)
L'Agence de protection des frontières a arrêté «deux personnes» qui «se trouvaient en situation irrégulière», lors d'une intervention où ils ont vérifié l'identité de 44 pompiers. (image d'illustration)
IMAGO/Avalon.red

Keystone-SDA

29.08.2025, 06:45

29.08.2025, 06:53

L'interpellation, qui a eu lieu mercredi dans l'Etat de Washington, a été confirmée par l'Agence de protection des frontières (CBP). Ses agents ont arrêté «deux personnes» qui «se trouvaient en situation irrégulière», lors d'une intervention où ils ont vérifié l'identité de 44 pompiers, selon un communiqué.

Selon le Seattle Times, les deux pompiers arrêtés appartenaient à des sociétés privées engagées par les autorités pour aider à combattre le Bear Gulch Fire, un feu de forêt qui brûle depuis début juillet et a ravagé plus de 3600 hectares sur la péninsule Olympique de l'Etat de Washington.

«On a risqué notre vie ici pour sauver la population et voilà comment ils nous traitent», a regretté un pompier auprès du quotidien, sous couvert d'anonymat.

L'opération «n'a pas entravé les opérations de lutte contre les incendies ni la réponse aux incendies actifs dans la région», a assuré l'Agence de protection des frontières.

Les policiers sont intervenus car les contrats passés entre le gouvernement fédéral et les deux entreprises concernées «ont été résiliés à la suite d'une enquête criminelle», a expliqué l'agence fédérale, sans plus de précisions sur les soupçons pesant sur ces sociétés.

«A vomir»

L'intervention a été âprement critiquée par les démocrates de la région jeudi, qui y voient une preuve des excès de l'offensive anti-immigration menée par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche.

Bob Ferguson, le gouverneur démocrate de l'Etat de Washington, s'est dit «profondément préoccupé» sur X, et a demandé à ses services «de recueillir davantage d'informations sur ce qui s'est passé».

«La politique d'immigration de cette administration est fondamentalement à vomir», a dénoncé la sénatrice de l'Etat de Washington, Patty Murray. «Personne ne devrait considérer que cela était nécessaire. Ces pompiers ont risqué leur vie pour nous TOUS et Trump les emprisonne.»

«Il n'y a pas de mots pour décrire cette cruauté», a renchéri sa consoeur à la Chambre des représentants, Pramila Jayapal. «C'est absurde et totalement contraire aux intérêts des États-Unis.»

