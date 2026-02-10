  1. Clients Privés
La mère d'une star de la TV disparaît «À l'heure du désespoir» - La famille reçoit une demande de rançon

ATS

10.2.2026 - 07:51

La présentatrice vedette américaine Savannah Guthrie, dont la mère a disparu depuis plus d'une semaine, a expliqué lundi que sa famille atteint «l'heure du désespoir».

Cette image fournie par le département du shérif du comté de Pima, le lundi 2 février 2026, montre une alerte de personne disparue pour Nancy Guthrie. (Département du shérif du comté de Pima via AP)
Cette image fournie par le département du shérif du comté de Pima, le lundi 2 février 2026, montre une alerte de personne disparue pour Nancy Guthrie. (Département du shérif du comté de Pima via AP)
AP

Keystone-SDA

10.02.2026, 07:51

10.02.2026, 07:52

Agée de 84 ans, sa mère Nancy a disparu dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Si elle n'a pas son traitement prescrit pour ses problèmes cardiaques, ses proches craignent le pire.

Cette disparition captive les Etats-Unis, car Savannah Guthrie présente l'émission populaire matinale «Today» sur NBC News, et l'affaire est nimbée de mystère.

Les autorités, qui ont d'abord songé à un crime, privilégient la thèse d'un enlèvement de Nancy à son domicile de Tucson, en Arizona (sud-ouest). Malgré le travail des policiers et la mise à disposition de ressources fédérales par le président Donald Trump, l'enquête patine.

Mystérieuse disparition. Etats-Unis : émoi après l'enlèvement de la mère d'une célèbre journaliste !

Mystérieuse disparitionEtats-Unis : émoi après l'enlèvement de la mère d'une célèbre journaliste !

Aucun suspect n'a été identifié et la famille a reçu une demande de rançon réclamant des millions en cryptomonnaie bitcoins avant lundi soir. Ce document est jugé crédible par les autorités, mais elles n'arrivent pas à confirmer qu'il a bien été émis par d'éventuels ravisseurs.

«Nous pensons que notre mère est toujours en vie. Nous avons besoin de votre aide», a déclaré Savannah Guthrie dans une nouvelle vidéo postée sur Instagram lundi, en s'adressant au grand public.

«Si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, si quelque chose vous semble étrange, (...) signalez-le aux forces de l'ordre. Nous sommes à l'heure du désespoir», a-t-elle ajouté.

Le FBI a offert une récompense de 50'000 dollars pour toute information permettant de retrouver Nancy Guthrie saine et sauve, ou de condamner son ou ses ravisseurs.

L'affaire provoque une véritable frénésie médiatique aux Etats-Unis, avec des dizaines de journalistes et d'équipes de tournage envoyés en Arizona pour l'occasion.

