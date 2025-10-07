Parti en randonnée, l'un des lauréats du prix Nobel de médecine 2025 est injoignable lundi. L'heureux chercheur ignore potentiellement toujours la grande nouvelle, selon ses collègues.

Le comité Nobel a décerné plus tôt lundi le prix de médecine à Fred Ramsdell (à l'image), ainsi qu'à deux autres chercheurs, l'Américaine Mary E. Brunkow et le Japonais Shimon Sakaguchi pour leurs travaux sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire. Keystone

Keystone-SDA ATS

«Le Dr Ramsdell profite de la vie et est totalement injoignable après être parti en randonnée», a déclaré à l'AFP une responsable presse de la société de biotechnologie Sonoma Biotherapeutics qu'il a cofondée.

Signe qu'il ne s'attendait visiblement pas à une telle récompense, M. Ramsdell avait décidé de partir prendre l'air dans la nature, selon son entreprise.

«Je pense qu'il est en train de randonner dans l'arrière-pays de l'Idaho», Etat du nord-ouest des Etats-Unis, a indiqué à l'AFP son ami et collègue Jeffrey Bluestone, qui n'arrivait pas non plus à le joindre.

Le Nobel de médecine a été annoncé à 11h30 en Suède, soit à 2h30 du matin sur la côte ouest américaine, où vivent les deux Américains, qui n'ont pas pu immédiatement en être informés.

«Nous avons leurs numéros de téléphone, mais ils sont probablement en mode silencieux», avait indiqué Thomas Perlmann, secrétaire général du comité décernant le Nobel de médecine, au moment de l'annonce. «Je leur ai demandé de me rappeler dès qu'ils en auraient l'occasion».

La chercheuse Mary E. Brunkow, qui travaille à l'Institute for Systems Biology de Seattle, un organisme indépendant de recherche, a ensuite expliqué avoir ignoré l'appel.

«Mon téléphone a sonné, j'ai vu un numéro suédois s'afficher et je me suis dit que c'était sûrement un spam donc j'ai éteint mon téléphone et je me suis rendormie», a-t-elle raconté à la fondation Nobel.