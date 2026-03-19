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Etats-Unis Un enfant de 11 ans inculpé pour le meurtre de son frère, 5 ans

ATS

19.3.2026 - 10:24

Un jeune garçon de 11 ans soupçonné d'avoir tué son frère âgé de 5 ans dans le Colorado a été inculpé de meurtre, ont rapporté mercredi des médias américains.

Les détails du crime présumé et la cause du décès de l'enfant de 5 ans n'ont pas été divulgués. Le bureau du procureur a rappelé que les dossiers des affaires de mineurs ne sont pas publics.
Les détails du crime présumé et la cause du décès de l'enfant de 5 ans n'ont pas été divulgués. Le bureau du procureur a rappelé que les dossiers des affaires de mineurs ne sont pas publics.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.03.2026, 10:24

19.03.2026, 10:36

Un garçon de cinq ans avait été retrouvé mort dans une maison de Centennial, en périphérie de Denver, dans le Colorado, le 11 mars dernier.

Les enquêteurs du bureau du shérif pensent qu'il a été tué par son frère de 11 ans.

Les détails du crime présumé et la cause du décès de l'enfant de 5 ans n'ont pas été divulgués. Le bureau du procureur a rappelé que les dossiers des affaires de mineurs ne sont pas publics.

«Nos pensées vont à la famille de ces deux jeunes garçons et à tous les membres de notre communauté endeuillés par cette perte», a déclaré le shérif Tyler Brown dans un communiqué.

«Les affaires d'homicide d'enfants comptent parmi les plus difficiles auxquelles nos adjoints et enquêteurs sont confrontés (...) Nous savons que des tragédies comme celle-ci affectent non seulement la famille, mais aussi les camarades de classe, les enseignants et les voisins de toute la communauté», a ajouté le policier.

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