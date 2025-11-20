Une élue démocrate de la Chambre des représentants des Etats-Unis a été inculpée pour avoir détourné cinq millions de dollars de fonds fédéraux. Elle a utilisé cet argent pour financer sa campagne de 2021, a annoncé mercredi la justice américaine.

Si elle est reconnue coupable, Cherfilus-McCormick risque une peine maximale de 53 ans de prison. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sheila Cherfilus-McCormick, 46 ans, démocrate élue dans le sud de la Floride, est accusée de s'être associée à son frère et à d'autres personnes pour conserver un trop-perçu de cinq millions de dollars versé à l'entreprise familiale de soins de santé dans le cadre d'un contrat pour la vaccination contre le Covid-19, a indiqué le bureau du procureur fédéral dans un communiqué.

Les fonds de l'Agence fédérale de gestion des urgences (Fema) ont été versés par erreur sur le compte de l'entreprise familiale en juillet 2021, précise le communiqué.

L'élue démocrate aurait ensuite blanchi ces gains illicites en les transformant en contributions à sa campagne, en «acheminant d'autres sommes provenant du contrat financé par la Fema vers des amis et des proches qui ont ensuite fait des dons à sa campagne comme s'ils utilisaient leur propre argent», ont détaillé les magistrats.

Si elle est reconnue coupable, Cherfilus-McCormick risque une peine maximale de 53 ans de prison.