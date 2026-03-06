Course-poursuite à Aigle après des tirs d’arme à feu depuis une voiture

Un automobiliste a tiré au moins un coup de feu jeudi à proximité d'un groupe d'hommes dans la zone industrielle d'Aigle, avant de prendre la fuite. Il a finalement pu être appréhendé dans la région de Bex. L'incident n'a pas fait de blessés, a indiqué vendredi la police cantonale.

Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une enquête pénale (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les faits se sont déroulés vers 13h10, précise la police vaudoise dans un communiqué. L'homme a fait usage d'une arme à feu depuis son véhicule, à proximité d'un petit groupe d'individus rassemblé devant un établissement public, avant de prendre la fuite. Deux d'entre eux sont montés à bord d'une voiture et ont poursuivi l'auteur jusqu'à Bex où ils ont perdu sa trace, est-il détaillé.

«Dans le cadre d'un important dispositif de recherche», l'homme a fini par être interpellé à Chatel-sur-Bex. Il s'agit d'un ressortissant macédonien âgé de 34 ans, non-établi en Suisse, selon la police. Cet événement est lié à un litige entre les protagonistes qui se connaissent et n'a pas fait de blessés, indique-t-elle.

Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une enquête pénale qui devra déterminer les circonstances exactes de cet événement. Le placement en détention provisoire du prévenu a été demandé.