Un véhicule de transport de valeurs a été la cible d'un brigandage jeudi peu après midi à Renan (BE). Le chauffeur, qui a été menacé par une arme, est indemne mais les deux auteurs de l'agression n'ont pas encore été retrouvés.

Malgré les mesures de recherche immédiatement engagées par la police bernoise, les auteurs n’ont pour l’instant pas été arrêtés (image symbolique). ATS

Le fourgon circulait sur la Grand-Rue, à la hauteur du cimetière, lorsqu’un véhicule noir de la marque Range Rover lui a bloqué la route. Le chauffeur du fourgon a été menacé avec une arme à feu. «Au même moment, une autre personne montait dans le véhicule de transport pour lui ordonner de suivre la Range Rover», a indiqué samedi la police bernoise.

Les deux véhicules se sont finalement arrêtés à la Combe d’Humbert à Sonvilier, sur un chemin en gravier, à la lisière d’un bosquet, à proximité de la ligne de chemin de fer.

Appel à témoins

Les auteurs ont obligé le chauffeur à leur remettre les objets de valeur en sa possession. Ils ont ensuite pris la fuite dans leur véhicule dans une direction inconnue. Interrogée par Keystone-ATS, la police ne pouvait pas préciser la valeur du butin pour des raisons tactiques liées à l'enquête.

Un appel à témoins a été lancé pour fournir des informations sur les auteurs du brigandage ou sur leur véhicule. Les deux brigands «portaient des tenues complètement noires et étaient masqués. Ils étaient de grande taille», peut-on lire dans le communiqué.

Outre les patrouilles et les services spéciaux de la police, l’intervention a également mobilisé la care team (cellule psychologique). La police bernoise enquête sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland.