Ils volaient des véhicules de luxe et filaient en France à toute allure

La police vaudoise a intercepté la semaine dernière deux voleurs de véhicules de luxe après une course poursuite sur l'A1. Ils ont été arrêtés.

Selon les forces de police, une recrudescence de vols de véhicules de luxe en Suisse est constatée ces dernières semaines. Les bandits transitent par le canton de Vaud pour se rendre en France. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les deux véhicules ont été interceptés peu avant l’aire de Bursins, a communiqué mercredi la police cantonale. Lors de cette opération, l'un d'entre eux est entré en collision avec une voiture de la Police région Morges arrêtée sur l’autoroute. Les policiers étaient alors affairés à sauver le conducteur du premier véhicule, lequel était sorti de la route et avait pris feu dans un champ.

Selon les forces de police, une recrudescence de vols de véhicules de luxe en Suisse est constatée ces dernières semaines. Les bandits transitent par le canton de Vaud pour se rendre en France. Ils traversent le canton de Vaud à des vitesses avoisinant les 200 km/h en pleine nuit, au volant de véhicules volés chez des concessionnaires principalement alémaniques.

D’importants moyens sont mis en place pour intercepter ces auteurs dont certains ont été appréhendés. D’une manière générale, les auteurs de ces vols sont de nationalité française, parfois mineurs, et vraisemblablement recrutés par des réseaux mafieux. Ils sont très déterminés, souligne la police.

Volés dans les garages

Les voleurs qui n’hésitent pas à circuler sur les autoroutes du pays à des vitesses très élevées mettent en danger les autres usagers et les forces de l’ordre. Ces dernières sont contraintes d’utiliser des moyens très importants pour les arrêter, telles que des herses, des drones et parfois la brigade canine.

Le canton de Vaud est également confronté depuis plusieurs semaines à des vols de véhicules. Leurs clés de contact sont dérobées de manière furtive, en journée, lorsque les garages et carrosseries sont ouverts.

Conseils de prudence

La police cantonale invite les propriétaires et les concessionnaires de ces véhicules à faire preuve de la plus grande prudence en cas de mise en vente. Elle leur conseille de veiller aux clés de contact à chaque instant de la journée de et signaler tout comportement suspect.

Il s'agit si possible d’équiper les véhicules d’un dispositif d’immobilisation électronique, d’un traceur GPS et de bloquer les issues des concessions avec des éléments physiques. Les forces de l'ordre conseillent également l'installation d'alarmes et de caméras de vidéosurveillance.

Les particuliers sont invités à ne pas indiquer les coordonnées lors de la mise en vente de leur véhicule sur internet, mais plutôt de convenir d’un lieu de rendez-vous.