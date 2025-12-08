Véhicules volés retrouvés dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Enquête en cours Véhicules volés retrouvés dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud

ATS

8.12.2025 - 15:29

Trois voitures qui avaient probablement été volées dans le canton de Berne ont été retrouvées samedi matin par la police dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Les trois conducteurs ont été arrêtés et une enquête est en cours.

La police les a saisis les trois véhicules et a placé les suspects en détention (photo d'illustration, archives).
La police les a saisis les trois véhicules et a placé les suspects en détention (photo d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

08.12.2025, 15:29

Une patrouille de la police cantonale bernoise a repéré samedi vers 08h25 trois véhicules suspects circulant sur l'autoroute à Wileroltigen, en direction de Chiètres. Lors de la poursuite, les trois voitures ont pris la direction d'Avenches. La police a toutefois dû abandonner la poursuite en raison de leur vitesse excessive, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Grâce à une coordination intercantonale efficace, les trois conducteurs – âgés de 18 à 24 ans – ont ensuite été arrêtés dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Selon les premiers éléments, les trois véhicules ont probablement été volés dans le canton de Berne.

La police les a saisis les trois véhicules et a placé les suspects en détention. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. La police enquête par ailleurs sur leur implication potentielle dans d'autres vols de véhicules.

Les plus lus

Parti républicain: «ils ont tous commencé à cirer les bottes de Trump»
L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin
Un fort séisme entraîne une alerte au tsunami
Véhicules volés retrouvés dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud
Un échafaudage de 80 mètres menace de s'effondrer à Zurich-Oerlikon
Un coin de ciel bleu pour l'Inter, Liverpool voit rouge