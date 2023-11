Des vêtements de scène, une guitare, divers bijoux et objets ayant appartenu au chanteur américain Prince, décédé en 2016, ont été vendus aux enchères pour 675'000 dollars (600'000 francs), a annoncé lundi la société RR Auction. Au total, 164 pièces étaient à l'encan.

Parmi elles, on trouve une fameuse chemise blanche à jabot, cédée plus de 33'000 dollars, une grosse croix en pendentif et une guitare achetées des dizaines de milliers de dollars.

Les enchères se sont déroulées en ligne du 25 octobre au 16 novembre. L'estimation du lot de cette «Fashion of Prince Auction» s'élevait entre 300'000 et 400'000 dollars, avait confié la semaine dernière le vice-président de la petite maison d'enchères de Boston, RR Auction, qui avait déjà vendu des objets de Prince en 2018.

«Blue Schecter Cloud»

Parmi les objets en vente, la chemise blanche en soie à jabot du designer Louis and Vaughn & Marie-France que Prince avait sur le dos le 28 janvier 1985 sur la scène des American Music Awards à Los Angeles: le rocker y avait chanté son célébrissime «Purple Rain», dans le cadre d'une tournée monstre de 98 concerts en Amérique du Nord il y a près de 40 ans.

Elle a trouvé acquéreur pour 33'219 dollars. Sa guitare «Blue Schecter Cloud» est partie pour 64'514 et ses bottes de scène de couleur bleue à hauts talons pour 24'079 dollars.

Instruments, objets, vêtements des stars font les délices de maisons d'enchères: Julien's Auctions a vendu la semaine dernière à Nashville une guitare de Kurt Cobain pour plus de 1,5 million de dollars et une autre d'Eric Clapton pour près de 1,3 million.

