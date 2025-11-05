  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Japon Vague d'attaques meurtrières d'ours : l’armée entre en jeu

ATS

5.11.2025 - 10:38

Le Japon a commencé mercredi à déployer son armée dans un département du nord touché par un nombre record d'attaques d'humains par des ours, qui ont déjà fait 12 morts et plus de 100 blessés depuis avril.

Mercredi, une équipe de 15 soldats a été déployée pour aider à déplacer un piège dans la ville de Kazuno.
Mercredi, une équipe de 15 soldats a été déployée pour aider à déplacer un piège dans la ville de Kazuno.
ats

Keystone-SDA

05.11.2025, 10:38

En raison des lois japonaises strictes sur les armes à feu, les soldats ne seront pas armés et ne chasseront pas les animaux. Ils seront en revanche équipés de sprays anti-ours, de bâtons, de boucliers, de lunettes de protection, de gilets pare-balles et de lance-filets, selon le ministère de la Défense, afin de tenter de rassurer les habitants.

Une pénurie de nourriture, notamment de glands, a poussé cette année certains ours, dont la population est en pleine expansion dans l'archipel, à s'aventurer dans les villes, notamment dans les départements du nord comme Akita et Iwate, selon des experts.

La dépopulation des zones rurales a également brouillé les frontières traditionnelles entre les villes et les habitats des ours, encourageant ceux-ci à étendre leur territoire vers les zones résidentielles, estiment des chercheurs.

Les Forces japonaises d'autodéfense ont accepté d'apporter une aide logistique aux zones rurales, notamment en transportant des pièges à ours, des chasseurs et des animaux capturés. Mercredi, une équipe de 15 soldats a été déployée pour aider à déplacer un piège dans la ville de Kazuno.

Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Kei Saito, a déclaré mercredi que si la mission principale de l'armée restait la défense nationale, elle pouvait prêter main-forte sur le sol nippon lorsque cela était possible.

Japon. Sept morts dans des attaques d'ours cette année, un record

JaponSept morts dans des attaques d'ours cette année, un record

Crise

Le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi, qui s'efforce de mettre au point un plan d'action face à cette crise, a tenu une réunion spéciale la semaine dernière et indiqué qu'un plan d'action serait présenté d'ici la mi-novembre.

Celui-ci devrait prévoir une augmentation du nombre de chasseurs pouvant intervenir dans les situations les plus urgentes, comme lorsqu'un ours est repéré dans une zone résidentielle. Le gouvernement envisage également de confier la chasse aux ours à des policiers ou à des agents locaux titulaires d'un permis de chasse.

Le gouverneur d'Akita, Kenta Suzuki, qui a averti à plusieurs reprises que son département n'avait pas les moyens de lutter contre les ours, a remercié les troupes mercredi pour leur aide.

«En coordonnant les efforts avec les municipalités locales, j'espère pouvoir soutenir (leurs) activités», a déclaré M. Suzuki lors d'une cérémonie de signature avec l'armée, marquant officiellement le début de l'intervention.

Japon. Deux morts dans des attaques attribuées à des ours

JaponDeux morts dans des attaques attribuées à des ours

Les plus lus

À ne pas rater! La superlune de ce soir s’annonce éblouissante
«Je regrette amèrement que ma femme n'ait jamais fait le voyage pour me voir»
Qui est Zohran Mamdani, ce socialiste qui fait trembler Trump?
France : un conducteur fou percute plusieurs personnes
Ces arnaques sont les plus dangereuses pour les seniors
Qui est «Doudou Cross Bitume», l'un des suspects du casse du siècle ?