La Finlande connaît sa plus longue période de températures supérieures à 30°C. Elle a ainsi battu un record de température vieux de plus de 50 ans, a indiqué vendredi l'Institut météorologique finlandais.

Le réchauffement climatique entraînera, de manière générale, des vagues de chaleur plus fréquentes (archives). Getty Images / Oleh_Slobodeniuk

Keystone-SDA ATS

Le mercure a atteint 30,3°C avant midi dans la commune de Parikkala, dans l'est de la Finlande, ce qui signifie que les températures ont désormais dépassé les 30 degrés dans certaines parties du pays sur 14 jours consécutifs, battant le précédent record de 13 jours enregistré en juin et juillet 1972.

«C'est la plus longue période avec des températures dépassant 30 degrés depuis le début des relevés en 1961», a écrit l'institut finlandais sur X. Le pays nordique traverse actuellement une vague de chaleur «exceptionnellement longue», selon la même source.

Le réchauffement climatique entraînera, de manière générale, des vagues de chaleur plus fréquentes, souligne auprès de l'AFP le météorologue Ville Siiskonen à l'Institut météorologique, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les causes précises de cette canicule en particulier.

«Les vagues de chaleur vont durer plus longtemps et seront plus nombreuses», selon M. Siiskonen.

Ce record arrive un an après que la Laponie, recouvrant le nord de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, a connu son été le plus chaud en 2000 ans en 2024, le changement climatique augmentant la probabilité de tels étés exceptionnellement chauds d'environ cent fois.