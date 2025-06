Le rétablissement du pont-fusible du Fregnoley entre Champsec (VS) et Lourtier (VS), donnant accès au haut Val de Bagnes, est différé de plusieurs semaines. Une décision a été prise en ce sens par le Service de la mobilité de l'Etat du Valais.

Les travaux dans et à proximité du torrent du Fregnoley se poursuivent. ATS

Keystone-SDA ATS

«Les questions sécuritaires restent notre priorité absolue», précise la commune de Val de Bagnes dans un communiqué, vendredi.

Le travail le plus urgent consiste à renforcer des digues latérales sur l’ensemble du cône et le long du chenal du Fregnoley dans la partie amont du chantier. L'ensemble des interventions dans le torrent et à proximité se poursuivront durant tout le week-end de Pentecôte.

«Quelque 400 habitants ont été impacté par la destruction du pont fusible du Fregnoley»

Par ailleurs, des efforts supplémentaires vont se concentrer depuis ce vendredi sur l’endiguement de la Dranse dans le secteur de la Sasse ainsi que le renforcement de la digue existante et la construction d’une nouvelle digue de protection renforcée qui servira également d’assise pour la route de chantier que la commune entend rétablir dans les plus brefs délais.

Galerie: travaux stoppés

Le Service de la mobilité de l’Etat du Valais a opté pour un arrêt momentané des travaux de construction de la galerie, pour des raisons sécuritaires et pour permettre la remise en état du chantier qui a été partiellement touché par les laves. Cet arrêt est estimé à environ un mois, ce qui ne péjorerait pas la planification d’ouverture de la galerie pour la fin de l’année 2025.

La liaison pédestre dans la forêt (Epenays – la Sasse) via le nouveau pont sur la Dranse, est quasi achevée et devrait être praticable sous certaines conditions dès ce samedi, communique également la commune de Val de Bagnes.

Pour rappel, quelque 400 habitants de Lourtier et du haut Val de Bagnes ont impacté par la destruction du pont fusible du Fregnoley qui a eu lieu, tôt lundi matin.

Archive sur le pont du Fregnolet