Les communes de Bavona et Lavizzara, les plus touchées par les intempéries dans le haut du Val Maggia, au Tessin, lancent une campagne commune de reconstruction. Les deux communes disent manquer d'argent pour reconstruire les maisons et les bâtiments publics.

La patinoire de Prato Sornico a été emportée par les eaux, comme une grande partie de la commune de Lavizzara. ATS

La campagne, lancée sous le nom de «Bavona e Lavizzara: Ricostruiamo insieme» (»Bavona et Lavizzara: reconstruisons ensemble"), a été présentée mercredi aux médias. Elle doit permettre de récolter des fonds et de coordonner la reconstruction.

En quelques heures, une grande partie de la commune de Lavizzara a été détruite, a souligné son maire Gabriele Dazio, lors de la conférence de presse qui s'est tenue au-dessus de la patinoire de Prato Sornico, détruite par les eaux. «Nous devons maintenant tout faire pour trouver la force de faire avancer à nouveau ce magnifique paysage», a-t-il résumé.

