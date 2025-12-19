  1. Clients Privés
Criminalité en Valais 22 infractions contre le patrimoine élucidées

ATS

19.12.2025 - 08:49

La police valaisanne a mis la main sur un homme suspecté d'avoir commis 22 infractions contre le patrimoine dans différents cantons, entre mai et décembre 2024. Ce Moldave de 35 ans, placé en détention provisoire, aurait commis différents types de vols, notamment dans des véhicules.

Plus d'une vingtaine d'infractions contre le patrimoine ont été élucidées en Valais et dans d'autres cantons (photo d'illustration).
19.12.2025, 08:49

19.12.2025, 08:55

Le montant du préjudice, hors dommages matériels, s'élève à plus de 100'000 francs, indique vendredi la police cantonale dans un communiqué. En Valais, neuf infractions ont pu lui être imputées, commises entre mai et juin 2024 dans la région de Conches.

