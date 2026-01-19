  1. Clients Privés
Valais Boom des arnaques aux faux policiers et aux faux banquiers

ATS

19.1.2026 - 09:47

Les arnaques aux faux policiers et aux faux banquiers pullulent en Valais. Depuis novembre dernier, la Police cantonale a enregistré 70 escroqueries du genre, dont 22 depuis le début de l'année. Elle lance une nouvelle mise en garde.

Selon la Police cantonale valaisanne, les arnaques aux faux policiers et aux faux banquiers explosent dans le canton (photo d'illustration).
Selon la Police cantonale valaisanne, les arnaques aux faux policiers et aux faux banquiers explosent dans le canton (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.01.2026, 09:47

19.01.2026, 09:55

«Les victimes sont systématiquement des personnes âgées», précise la Police cantonale valaisanne dans un communiqué diffusé lundi. Les escrocs les contactent soit par téléphone, soit par SMS demandant de composer un numéro de téléphone. De faux policiers, de faux banquiers, de faux techniciens sont envoyés au domicile des victimes pour soi-disant contrôler les bijoux, l’argent liquide ou les cartes bancaires qui seront finalement subtilisés à leurs propriétaires.

Pour éviter de se faire arnaquer, la Police cantonale valaisanne rappelle quelques règles: ne pas remettre d'informations personnelles ou bancaires à une personne que vous ne connaissez pas; ne jamais transmettre le code de vos cartes et éviter de confier sa carte bancaire, de l'argent ou des bijoux à une personne inconnue.

La Police cantonale rappelle qu'il ne faut pas composer de numéro de téléphone envoyé par SMS ou encore laisser un tiers prendre en main votre ordinateur.

En cas de tentative d’escroquerie ou de comportement suspect, la Police cantonale rappelle qu'il faut alerter immédiatement sa centrale, au no 117.

