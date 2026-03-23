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Valais Hausse de la criminalité et stabilité des délits routiers

ATS

23.3.2026 - 11:21

Le nombre total des infractions a augmenté de 2,4% en un an en Valais, a indiqué la Police cantonale valaisanne lundi à Sion. Le nombre des personnes décédées dans un accident de la route a par contre baissé de 20%, selon les statistiques 2025 en matière de criminalité et de sécurité routière.

Le commandant de la Police cantonale valaisanne Frédéric Gisler et le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, Stéphane Ganzer ,ont présenté, lundi à Sion, les chiffres de la criminalité 2025, en Valais.
Le commandant de la Police cantonale valaisanne Frédéric Gisler et le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, Stéphane Ganzer ,ont présenté, lundi à Sion, les chiffres de la criminalité 2025, en Valais.
ATS

Keystone-SDA

23.03.2026, 11:21

23.03.2026, 13:53

«Le Valais présente un niveau de sécurité élevé sur lequel on ne peut pas fanfaronner. On doit continuer à investir dans une sécurité globale, en réseau», a résumé lundi Stéphane Ganzer, le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, à l'occasion d'une conférence de presse."Près de 90% des délis sont notamment élucidés», s'est-il félicité.

L'élu PLR a rappelé que la délinquance touche de plus en plus l'espace privé, en Valais, avec notamment, une hausse des infractions contre la vie et de la violence domestique. «La question des stupéfiants, elle, n'est plus un sujet périphérique et est souvent devenue transfrontalière.»

49 cas par jour

L'an dernier, le nombre d’infractions a atteint 17’819 (49 par jour), soit une hausse de 2,4 % en un an. La majorité de celles-ci concernent le Code pénal (82%) et les adultes (87%).

En 2025, 1171 infractions contre la vie et l’intégrité corporelle ont été enregistrées en Valais, contre 1005 en 2024 (+17%). Celles-ci comprennent les voies de fait, les lésions corporelles, l’omission de prêter secours ou encore la mise en danger de la vie d’autrui. «C'est un constat préoccupant «, a admis le commandant de la Police cantonale, Frédéric Gisler.

Toujours plus de viols dénoncés

L'an dernier, 327 infractions contre l’intégrité sexuelle ont été enregistrées, contre 409 en 2024 (-25%). Cette baisse s’explique, principalement, par la diminution des infractions liées à la pornographie et à l’exhibitionnisme, mais aussi à une baisse des moyens pour effectuer ces contrôles.

Les viols dénoncés poursuivent, par contre, leur progression, passant de 50 cas en 2024 à 56 en 2025. Cette évolution s’explique par l’adaptation des bases légales relatives à la définition du viol entrée en vigueur en 2024 et la libération de la parole.

Un fort attrait pour l'or

Les violences domestiques continuent d'augmenter. En 2025, 1208 infractions ont été enregistrées contre 1060 en 2024 (+14%). Deux homicides ont été commis au sein de la sphère privée durant l’année écoulée.

Les vols par effraction ont grimpé de 25% en 2025. «Cette recrudescence peut, notamment, s’expliquer par l’attrait croissant pour l’or», a souligné Frédéric Gisler. Les brigandages sont, également, en hausse (+21 %). Dans près d’un cas sur cinq, ces infractions sont liées au trafic de stupéfiants.

Stupéfiants: baisse chez les jeunes

Les infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants ont plus que doublé en cinq ans, passant de 39 cas en 2020 à 81 en 2025. Parallèlement, les infractions liées à la consommation diminuent fortement, passant de 3107 cas à 1695 sur la même période.

Parmi les personnes impliquées, 62% sont des adultes de plus de 24 ans. La proportion des adolescents (15-17 ans) est passée de 17% en 2024, à 12 % en 2025.

Huit décès sur les routes

«L'augmentation sensible de la violence résulte de l'intensification du trafic de stupéfiants. La violence domestique s'installe, elle, dans nos foyers. Elles touchent toutes les couches de la population», a résumé l'ancien procureur. «A l'avenir, la Police cantonale vise à renforcer la proximité et la prévention. Elle souhaite consolider l'action judiciaire et intensifier le travail en réseau.»

En 2025, huit personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en Valais, contre dix en 2024. La moyenne des dix dernières années s’élève à douze. «Par rapport aux années 70, on a divisé ce chiffre par plus de dix», a rappelé Stéphane Ganzer. Pour sa part, le taux de contrôle d'alcoolémie positif a atteint à 4,8%, l'an dernier.

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