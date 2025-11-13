  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais L'utilisation des caméras piétonnes ancrée dans la loi

ATS

13.11.2025 - 10:32

Le Grand Conseil valaisan a accepté jeudi matin de modifier, en une seule lecture, la loi sur sa police cantonale. Celui-ci va permettre l'utilisation des caméras piétonnes (bodycams) et la recherche automatisée des véhicules. Seuls les Vert-e-s ont voté contre.

Le conseil d'Etat veut se doter d'une loi liée à la présence de Bodycams sur son territoire cantonal (photo d'illustration).
Le conseil d'Etat veut se doter d'une loi liée à la présence de Bodycams sur son territoire cantonal (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 10:32

13.11.2025, 10:39

Le plénum a accepté trois des 26 amendements déposés. Les députés ont principalement tenu à ce que la police cantonale puisse utiliser une bodycam afin de documenter ses interventions, sans avertissement préalable ou autorisation spéciale, dans le cadre de certaines missions.

La volonté du Centre du Haut-Valais d'ajouter l'utilisation des tasers dans cette nouvelle mouture de la loi n'a par contre pas été soutenue par la majorité du Parlement. Le souhait du Centre du Valais romand de créer un alinéa sur le port du bracelet électronique, afin de «compléter l'arsenal des outils à la disposition de la justice», a été retiré dans l'attente d'une solution à l'échelle fédérale.

Le Grand Conseil n'a pas validé la demande des Vert-e-s de donner le droit aux personnes contrôlées de demander le déclenchement de l'enregistrement de la caméra piétonne. Il a aussi refusé aux citoyens au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) de faire partie de la police cantonale. Neuchâtel, Jura et Bâle-Ville avaient, par le passé, pris une décision inverse.

Une utilisation stricte

Le choix de doter la police cantonale d'une dizaine de bodycams est lié à une volonté de faciliter le travail d’enquête, afin d'"identifier des auteurs», avait souligné le Conseil d'Etat dans son message au Parlement. Ces caméras sont déjà utilisées dans la plupart des cantons romands.

Le nouvel article 58a de la loi sur la police cantonale délègue à l'exécutif cantonal de légiférer, dans une ordonnance, sur les modalités d’exécution de l’utilisation de ces données. «Il est impératif que l’utilisation des bodycams soit strictement réglementée», précise le Conseil d'Etat dans son message.

Les bodycams seront utilisées «lors des missions de maintien de l'ordre et par les groupes d'intervention» de la police cantonale, avait précisé mardi le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, Stéphane Ganzer, lors du débat d'entrée en matière.

Mise en conformité

Avec cette modification de la loi, la police cantonale sera par ailleurs habilitée à utiliser le système de recherche automatisée de véhicules ("système RVS") uniquement pour la prévention d’infractions et plus dans le cadre de la poursuite de crimes et délits. De plus, la durée de la conservation de la donnée sera réduite de 100 à 30 jours. Le Valais modifie sa loi pour se mettre en conformité avec une décision du Tribunal fédéral d'octobre 2024.

Au vote, la modification de la loi sur la police cantonale a été acceptée par 112 voix contre 9 et 6 abstentions. Seuls les Vert-e-s ont voté contre. Le Parlement a ensuite accepté de traiter cette modification légale en une lecture unique (101 voix contre 26).

Les plus lus

Le prince George éclipse Kate, qui se prend de sévères critiques
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Les images spectaculaires du Cervin embrasé par la nuit boréale
Des mots qui sonnent presque comme une déclaration de guerre avant Levi !
Même sans sortir les armes, la Russie peut «plonger la Suisse dans le noir»
Liaison Thonon-Lausanne: bonne nouvelle pour les frontaliers!