La récolte 2025 d'abricots du Valais s'annonce supérieure à la moyenne des quinze dernières années. Selon de premières estimations, celle-ci devrait atteindre 9000 tonnes, grâce à des conditions climatiques favorables.

La récolte d'abricots du Valais devrait attendre 9000 tonnes, cette année (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«La floraison a débuté dès le mois de mars et le printemps s’est révélé particulièrement chaud et ensoleillé. Deux facteurs qui ont favorisé les récoltes d’abricots même si nous avons été surpris par la neige en plaine du 17 avril», explique Olivier Borgeat, le secrétaire général de l’Interprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV). La récolte 2025 devrait ainsi atteindre environ 9000 tonnes, un volume supérieur à la moyenne des 15 dernières années (7500 tonnes), selon un communiqué de l'IFELV diffusé lundi.

Actuellement, les vergers valaisans couvrent 664 hectares, dont 99 de ceux-ci en production biologique (15%). Un chiffre en constante augmentation. Le Valais cultive une centaine de variétés d’abricots bien que la majorité de la production se concentre sur 25 variétés.