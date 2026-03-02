Deux ressortissants roumains de 36 et 53 ans sont soupçonnés d'avoir commis 30 vols par effraction ou tentatives de vols par effraction, dans le canton, à partir de novembre 2024. L'un a été appréhendé, l'autre court toujours.

La Police cantonale valaisanne a arrêté un ressortissant roumain de 53 ans (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les investigations de la Police cantonale valaisanne, menées sous la conduite du Ministère public, ont permis l’identification des auteurs et l’élucidation de nombreux vols commis dans la région de Sierre. D'autres actes ont été commis dans le Valais romand, dans le Haut-Valais et au Tessin, précise la Police cantonale dans un communiqué diffusé lundi.

L’homme âgé de 53 ans a été arrêté dans le Haut-Valais au début du mois de juillet 2025 alors qu’il commettait un vol par effraction, dans une habitation. Il se trouve toujours en détention provisoire. Le deuxième auteur a réussi à prendre la fuite. Un mandat d’arrêt a été émis à son encontre.

Le butin des deux comparses était principalement constitué de bijoux, de montres, de numéraires, de vêtements et de denrées alimentaires. Celle-ci s’élève à plus de 130'000 francs alors que l’estimation des dommages atteint les 70'000 francs.