Valais Plusieurs vols de cuivre ont été élucidés

ATS

3.3.2026 - 08:57

Six ressortissants roumains ont été appréhendés par la Police cantonale valaisanne. Ils devront répondre devant la justice de vols de cuivre dans diverses entreprises du canton.

La Police cantonale valaisanne a appréhendé six ressortissants roumains pour des vols commis en 2024 (photo d'illustration).
La Police cantonale valaisanne a appréhendé six ressortissants roumains pour des vols commis en 2024 (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

03.03.2026, 08:57

03.03.2026, 09:09

Entre début septembre 2024 et fin décembre de la même année, les services de police ont été confrontés à une recrudescence de vols par effraction, commis dans des entreprises valaisannes stockant du cuivre. Les investigations menées par la Police cantonale, sous la conduite du ministère public, ont permis d'arrêter six personnes, précise celle-ci, dans un communiqué diffusé mardi.

Les prévenus ont agi à Sion, Conthey, Granges, Martigny et Vollèges. Il s’agit de ressortissants roumains. Deux sont âgés de 40 ans, deux de 28 ans, un de 51 ans et un de 26 ans. Ils ont tous été dénoncés auprès du Ministère public. Deux d'entre eux avaient été arrêtés lors d’un flagrant délit de vol par effraction, commis le 30 décembre 2024 à Sion.

Le préjudice pour les entreprises victimes de ces vols se monte à plus de 230'000 francs.

