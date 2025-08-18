  1. Clients Privés
C'est interdit! Le Valais fait sa première rentrée scolaire sans portable

ATS

18.8.2025 - 11:20

La rentrée scolaire est marquée par un chamboulement majeur en Valais. Annoncée en juin par le conseiller d'Etat en charge de la formation, Christophe Darbellay, l'utilisation du téléphone portable et autres appareils électroniques est désormais interdite à l'école, à l'instar d'autres cantons.

Depuis ce matin, les élèves valaisans ne peuvent plus utiliser leur téléphone portable dans un établissement scolaire. A Naters, ils sont invités à laisser leur smartphone dans un casier sécurisé.
Depuis ce matin, les élèves valaisans ne peuvent plus utiliser leur téléphone portable dans un établissement scolaire. A Naters, ils sont invités à laisser leur smartphone dans un casier sécurisé.
sda

Keystone-SDA

18.08.2025, 11:20

Cette décision s'applique à tous les degrés de la scolarité obligatoire, ainsi que ceux du secondaire II (général et professionnel). Le périmètre global des établissements scolaires est concerné par cette mesure, notamment les classes, les cours d’école – pour la scolarité obligatoire -, les locaux sanitaires et les salles de sport. Elle s’applique également durant les pauses ainsi que lors de sorties ou événements scolaires, selon des informations détaillées annoncées en conférence de presse, lundi matin.

Au niveau de la scolarité obligatoire, l’usage du téléphone portable ou d’un autre appareil électronique peut être autorisé pour des raisons personnelles importantes, moyennant l’accord de la direction. Au secondaire II, les directions d’établissements définissent des espaces où l’utilisation de ces appareils est autorisée.

«Un climat serein et sécurisant»

Par cette démarche, Christophe Darbellay «veut garantir un climat scolaire serein et sécurisant tout en créant des conditions propices à l'apprentissage.»

Cette mesure vise à protéger ces enfants et ces jeunes de certains effets en lien avec une surutilisation des écrans, tels que la dégradation du sommeil, les retards dans l’apprentissage du langage, les troubles de l’attention et de la concentration. Elle vise aussi à protéger leur santé mentale et à encourager les contacts sociaux et à lutter contre le cyberharcèlement.

«Un problème sociétal»

Invitée à s'exprimer à l'occasion de cette conférence de presse, la doctoresse Silvia Lambiel, médecin spécialiste ORL à Martigny, constate depuis plusieurs années, «une explosion des problèmes de langage marqués au niveau préscolaire; des difficultés en hausse au niveau de la motricité; des troubles de comportement que l’on a de la peine à calmer et une épidémie de myopie.» Une liste à laquelle s’ajoutent des troubles anxiodépressifs et du sommeil en hausse, en lien avec l’utilisation des écrans. «Il ne s'agit donc pas que d'un problème de santé publique, mais d'un problème sociétal.»

«Pour les moins de 6 ans, je recommande de ne pas utiliser les portables, le matin, pendant les repas et durant les 2 heures avant d’aller se coucher», a encore sensibilisé Silvia Lambiel.

Une réalité nationale

L'interdiction du téléphone portable à l'école est également entrée en vigueur, ce lundi, en Argovie, dans le Jura et dans les cantons de Neuchâtel et de Nidwald. Vaud a encore renforcé ses mesures en élargissant partiellement l'interdiction au postobligatoire.

Près de 55'000 élèves, apprentis et étudiants reprennent le chemin de l’école cette semaine. Si la rentrée a été effective pour les apprentis de tout le canton et pour les écoles du Haut-Valais, ce lundi matin, les classes du Valais romand rouvriront jeudi.

Améliorer l'orthographe

Sur le plan pédagogique, l’apprentissage de l’orthographe sera renforcé dans le Valais romand. Une consolidation de la place donnée à la dictée est notamment demandée aux enseignants. Il en ira de même pour la lecture, dans le Haut-Valais. Des mesures prises suite à la publication d'une enquête nationale révélant des lacunes dans le domaine.

La loi sur l'instruction publique en vigueur depuis 1962 sera prochainement remplacée par une nouvelle loi-cadre. L'Etat du Valais veut également se doter de deux lois sectorielles: l'une sur l'enseignement au degré secondaire II général et l'autre sur l'enseignement privé. Ces avant-projets sont en consultation jusqu'au 19 septembre. En parallèle, le Canton veut inscrire les notions de prévention, de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement entre les élèves dans sa future Loi cantonale en la matière.

