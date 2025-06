Après les chutes de neige exceptionnellement abondantes survenues peu avant Pâques, de nombreux sentiers de randonnée et itinéraires VTT en Valais ont été remis en état et sécurisés. Le réseau est à présent en grande partie rouvert, juste à temps pour les vacances d’été.

Après les dégâts provoqués par les chutes de neige printanières, les sentiers valaisans sont en grande partie à nouveau praticables (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les régions comptant de vastes étendues boisées, comme le Val d’Hérens, ont été particulièrement touchées. Des arbres brisés ou déracinés ont obstrué de nombreux sentiers et endommagé plusieurs ponts, rappelle Valais Promotion mercredi dans un communiqué.

A Evolène, par exemple, ce n’est qu’après la fonte des importantes masses de neige que l’ampleur des dégâts est apparue. Malgré cela, la commune a pu réagir rapidement. Grâce notamment au soutien d’équipes forestières externes, les principaux chemins ont pu être rendus à nouveau praticables avant les vacances d’été, rapporte la présidente de la commune Virginie Gaspoz, citée dans le communiqué.

Intact dans les régions plus élevées

Valrando, l'association spécialisée dans le réseau de sentiers de randonnée pédestre en Valais, dresse également un bilan intermédiaire positif: «La majeure partie des quelque 8800 kilomètres de sentiers de randonnée est déjà à nouveau praticable».

D'autres tronçons seront ouverts dans les semaines à venir. Les zones les plus touchées sont celles riches en forêts, situées entre 800 et 1500 mètres d’altitude. En revanche, le réseau est resté en grande partie intact dans les régions plus élevées.

Les communes ont concentré leurs efforts sur le dégagement des chemins, des accès aux cabanes et des alpages importants pour le tourisme. L'intervention coordonnée de la protection civile, de l'armée et de nombreux bénévoles a permis une remise en état rapide et efficace.

S'informer

Si les amateurs sont invités à emprunter la grande majorité des sentiers, les autorités recommandent de s'informer auprès des communes ou des offices du tourisme, de rester attentif à la signalisation et de respecter les fermetures encore en vigueur.

Côté VTT, la neige a également causé beaucoup de dégâts au printemps. Mais de nombreuses pistes de VTT valaisannes sont à nouveau praticables. Là aussi, il est conseillé de bien se préparer et de se renseigner. Le Valais dispose de plus de 2000 kilomètres d'itinéraires cyclables balisés et d'autant de kilomètres de pistes VTT.

Jamais auparavant autant de sentiers de randonnée n’avaient dû être fermés simultanément en Valais en raison d'intempéries.