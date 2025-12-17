  1. Clients Privés
Direction la prison Valais : un automobiliste percute volontairement le nouveau petit ami de son ex

ATS

17.12.2025 - 08:15

Le Tribunal cantonal valaisan a confirmé la peine de quatre ans et demi de prison ferme infligée à un ressortissant espagnol de 27 ans pour avoir volontairement percuté le nouveau petit ami de son ex-compagne. Il l'a reconnu coupable de tentative de meurtre.

Le Tribunal cantonal valaisan a confirmé la peine de 54 mois dont avait écopé un Espagnol de 27 ans en première instance (archives).
Le Tribunal cantonal valaisan a confirmé la peine de 54 mois dont avait écopé un Espagnol de 27 ans en première instance (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 08:15

17.12.2025, 08:51

En première instance, le Tribunal de Sierre l'avait déjà condamné à 54 mois de prison ferme et à une expulsion du territoire suisse de cinq ans. La peine a été confirmée par le TC à Keystone-ATS mardi après-midi.

Les faits remontent au 8 août 2024. Ce jour-là, le prévenu et sa victime en sont venus aux mains à cause d'une femme. Il s'agissait de l'ex-petite amie de l'accusé, devenue entre-temps la compagne du second homme. L'accusé avait rejoint les deux autres personnes afin d'apaiser leurs problèmes de couple, sur demande de son ex-moitié.

«Je n'ai jamais pensé à le tuer»

D'abord verbaux, les échanges sont devenus physiques entre les deux hommes. A un moment donné, le prévenu, préalablement roué de coups, est remonté dans sa voiture. Assis au volant de son véhicule, il a alors accéléré, heurtant le plaignant qui se trouvait à une distance de 4 à 10 mètres.

Celui-ci a alors fini sa course sur le capot puis sur le pare-brise du véhicule, avant de se faire éjecter sur le bas-côté de la route. Le prévenu a alors quitté les lieux, sans connaître l'état de santé de l'homme percuté.

«Je n'ai jamais pensé à le tuer», avait juré le prévenu lors de l'audience devant le TC. «Je voulais fuir pour arrêter cette maltraitance. La victime nous a donné des coups de poing à moi et mon ex-compagne. Lorsque j'ai accéléré, j'étais dans un état de peur. Je l'ai légèrement touché. J'ai vu qu'il s'était relevé et que des témoins étaient là pour le secourir.»

Et d'ajouter: «dès qu'il a commencé à me frapper, j'aurais dû appeler la police. Je regrette de ne pas l'avoir fait.»

«Il a délibérément foncé sur un homme»

Prise en charge le jour même de l'accident, la victime s'en est tirée avec une entorse au genou gauche, une plaie au coude gauche et un traumatisme crânien. Selon le rapport d'examen clinique, cité dans l'acte d'accusation, sa vie n'a jamais été mise en danger, de sorte que le chef d'accusation de mise en danger concrète de la vie d'autrui ne peut pas être retenu.

Interrogé par Keystone-ATS, le procureur Lionel Schmied s'est dit «très satisfait» de ce verdict, «le TC ayant confirmé le premier jugement». «Les qualifications juridiques ont été retenues. Le prévenu a clairement et délibérément foncé sur un homme, ne cherchant pas à l'éviter», a-t-il dit.

Eventuel recours en réflexion

«Mon client regrette que le tribunal n'ait pas pleinement pris en considération le fait que la partie plaignante s'en soit sortie avec une simple entorse et quelques contusions, alors qu'elle avait réussi à extraire mon mandant de force par la fenêtre de son véhicule et à le frapper à plusieurs reprises avant que l'accident ne survienne et ce même que mon mandant tentait de fuir le comportement agressif de la partie plaignante», a de son côté déclaré son avocat Maël Loretan. «La décision quant à un éventuel recours sera arrêtée après une analyse approfondie du jugement.»

