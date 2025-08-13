Un Roumain de 36 ans a été condamné par le Tribunal cantonal valaisan (TC) à 33 mois de prison ferme. L'homme a été reconnu coupable d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent et de tentatives de contrainte. Il est expulsé de Suisse pour 7 ans.

Le Tribunal cantonal valaisan a décidé d'expulser de Suisse, le ressortissant roumain qu'elle a condamné (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

En première instante, le Tribunal de Martigny l'avait condamné à 46 mois ferme et à 10 ans d'expulsion. Le TC a réduit sa peine, considérant «que les premiers juges avaient méconnu le principe d’aggravation de la peine, applicable en cas de concours d’infractions», selon un communiqué de presse diffusé mercredi par l'instance. L'homme a déjà purgé près de 16 mois en détention préventive à la prison de Sion.

La TC a refusé l’octroi du sursis, «dans la mesure où un pronostic défavorable devait être posé s’agissant du comportement futur du prévenu, qui ne présentait aucun lien avec la Suisse, n’était venu dans ce pays que pour déployer son activité criminelle et n’avait reconnu que très tardivement les faits, soit après la reddition du jugement de première instance, ce qui permettait de douter de la réelle prise de conscience de sa faute.»

Des menaces répétées et des coups

Entre mars 2023 et avril 2024, l'accusé a convaincu plusieurs jeunes femmes roumaines, avec qui il entretenait des relations intimes, de quitter leur pays pour venir en Suisse pour s'adonner à la prostitution. Afin de les convaincre, il leur a fait miroter la possibilité de gagner beaucoup d'argent pour leur permettre de soutenir financièrement leurs familles restées au pays. Devant le TC, le 15 juillet, l'homme avait reconnu les faits dans deux cas.

Durant plusieurs mois, profitant d'un rapport de dépendance émotionnelle très fort, l'homme a poussé et/ou encouragé des jeunes femmes à la prostitution. Lorsqu'il n'était pas présent en Suisse, l'accusé pouvait compter sur une maquerelle qui n'était autre que sa copine au moment des faits et qui se prostituait également. Cette dernière se chargeait des publications sur les sites Internet, des transports et de la supervision des réservations hôtelières.

Manque d'égards et de scrupules

En outre, le prévenu a gardé la mainmise sur l'argent gagné par «ses filles». Selon l'acte d'accusation, une lui aurait rapporté près de 13'800 francs et une autre, environ 16'300 francs. Ces montants étaient versés sur le compte de la tante ou de la mère du trentenaire. Ces passes ont été réalisés dans trois cantons: Fribourg, Vaud et Valais.

Pour la procureure Emmanuelle Raboud, «l'accusé a considéré ces femmes comme des objets à exploiter», avait-elle mis en évidence à l'audience du mois dernier. «Il a manqué d'égards et de scrupules envers ses victimes en profitant d'un rapport de dépendance.» Pour les garder sous sa coupe, le prévenu n'hésitait pas à les menacer de s'en prendre à leurs familles restées en Roumanie. A plusieurs reprises, il les a frappés ou terrorisés avec un couteau.

Peine tout de même allégée

Avocat du ressortissant roumain, Me Michel de Palma avait défendu l'idée de peines pécuniaires avec sursis pour les infractions de blanchiment d'argent et de tentatives de contrainte, qui ont valu 6 de ses 46 mois de prison ferme, en première instance, à son client. Il avait également défendu l'idée d'une réduction de 10 à 5 ans de la durée de l'expulsion du territoire helvétique du trentenaire.

Me de Palma avait estimé juste, une peine globale de 18 mois de peine privative, dont la moitié avec sursis, partant de l'idée que les infractions de même nature - ici encouragement à la prostitution, blanchiment d’argent et tentative de contrainte- ne pouvaient pas se cumuler même s'il s'agit de plusieurs cas. Sur ce point-là, la Cour lui a donné raison.