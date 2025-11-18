  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Une antenne pour aider les migrants à trouver un travail

ATS

18.11.2025 - 10:58

L’association «Découvrir» s'établit à Sion. Soutenue par le Service de la population et des migrations du canton du Valais et la Ville de Sion, cette antenne est un espace de conseils et d’accompagnement pour les personnes migrantes qualifiées en recherche d’emploi.

Pour le conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer, «chaque talent inutilisé est une perte pour notre canton» (photo d'archives).
Pour le conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer, «chaque talent inutilisé est une perte pour notre canton» (photo d'archives).
sda

Keystone-SDA

18.11.2025, 10:58

«L’objectif est de les soutenir dans leur démarche d’insertion sur le marché local du travail», a expliqué le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIIS), Stéphane Ganzer, mardi à l'occasion d'une conférence de presse. «Chaque talent inutilisé est une perte pour notre canton. Chaque personne intégrée est une victoire pour notre économie.»

Depuis juin dernier, 19 personnes ont bénéficié du soutien de l’antenne, dont 90% de femmes venues rejoindre leur conjoint travaillant en Valais. Ces personnes représentent dix nationalités et dix professions différentes, tels orthodontiste, ingénieure, comptable, enseignante, psychologue ou juriste.

Obstacles bien réels

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Programme d’intégration cantonal 2024–2027 qui vise notamment à promouvoir l’égalité des chances sur le marché du travail. L’ouverture de cette structure à Sion répond également aux recommandations d’une étude cantonale réalisée, en 2023, sur l’employabilité des personnes étrangères durablement établies en Valais.

Ce document montre que les femmes migrantes sont particulièrement concernées par des situations de sous-emploi, 70% d’entre elles n’exercent pas une activité à la hauteur de leur potentiel de formation.

Les obstacles à leur insertion professionnelle sont, notamment, la complexité de la reconnaissance des diplômes étrangers, la méconnaissance du système suisse de formation et d’emploi et les barrières linguistiques. Il en résulte une main-d’oeuvre qualifiée sous-utilisée, alors que de nombreux secteurs peinent à recruter.

«Des compétences précieuses»

L'association «Découvrir» vise à pallier ces manques, en proposant différents services, comme l’aide à la reconnaissance des diplômes étrangers, l’orientation professionnelle, la préparation aux entretiens d’embauche ou encore l’optimisation du profil sur les réseaux sociaux professionnels.

«Ce projet permet d’activer des compétences précieuses dans un marché du travail qui, dans de nombreux secteurs, cherche désespérément de la main-d’œuvre qualifiée. Autrement dit, l’intégration, c’est aussi une politique de croissance», a rappelé Stéphane Ganzer.

Les plus lus

Un navire transportant près de 4000 bovins dérive en mer depuis des semaines
«La Suisse aurait pu se faire très peur à Pristina»
Divorcer en Suisse: un «risque social» à prendre au sérieux
Collector : quand Senderos posait avec un bébé, aujourd’hui crack de la Nati !
La Suisse va-t-elle à nouveau perdre un de ses joyaux ?
L'incroyable destin des jumelles Kessler