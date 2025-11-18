L’association «Découvrir» s'établit à Sion. Soutenue par le Service de la population et des migrations du canton du Valais et la Ville de Sion, cette antenne est un espace de conseils et d’accompagnement pour les personnes migrantes qualifiées en recherche d’emploi.

Pour le conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer, «chaque talent inutilisé est une perte pour notre canton» (photo d'archives). sda

«L’objectif est de les soutenir dans leur démarche d’insertion sur le marché local du travail», a expliqué le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIIS), Stéphane Ganzer, mardi à l'occasion d'une conférence de presse. «Chaque talent inutilisé est une perte pour notre canton. Chaque personne intégrée est une victoire pour notre économie.»

Depuis juin dernier, 19 personnes ont bénéficié du soutien de l’antenne, dont 90% de femmes venues rejoindre leur conjoint travaillant en Valais. Ces personnes représentent dix nationalités et dix professions différentes, tels orthodontiste, ingénieure, comptable, enseignante, psychologue ou juriste.

Obstacles bien réels

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Programme d’intégration cantonal 2024–2027 qui vise notamment à promouvoir l’égalité des chances sur le marché du travail. L’ouverture de cette structure à Sion répond également aux recommandations d’une étude cantonale réalisée, en 2023, sur l’employabilité des personnes étrangères durablement établies en Valais.

Ce document montre que les femmes migrantes sont particulièrement concernées par des situations de sous-emploi, 70% d’entre elles n’exercent pas une activité à la hauteur de leur potentiel de formation.

Les obstacles à leur insertion professionnelle sont, notamment, la complexité de la reconnaissance des diplômes étrangers, la méconnaissance du système suisse de formation et d’emploi et les barrières linguistiques. Il en résulte une main-d’oeuvre qualifiée sous-utilisée, alors que de nombreux secteurs peinent à recruter.

«Des compétences précieuses»

L'association «Découvrir» vise à pallier ces manques, en proposant différents services, comme l’aide à la reconnaissance des diplômes étrangers, l’orientation professionnelle, la préparation aux entretiens d’embauche ou encore l’optimisation du profil sur les réseaux sociaux professionnels.

«Ce projet permet d’activer des compétences précieuses dans un marché du travail qui, dans de nombreux secteurs, cherche désespérément de la main-d’œuvre qualifiée. Autrement dit, l’intégration, c’est aussi une politique de croissance», a rappelé Stéphane Ganzer.