Valais Accident mortel sur l’A9 : une septuagénaire perd la vie entre Saxon et Riddes

ATS

10.3.2026 - 17:08

Une Suissesse de 78 ans a perdu la vie, mardi, dans un accident de la circulation. Celui-ci s'est produit à la hauteur de Saillon, sur l'autoroute A9.

L'accident s'est produit entre Saxon et Riddes, sur l'autoroute A9 (photo d'illustration).
L'accident s'est produit entre Saxon et Riddes, sur l'autoroute A9 (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

10.03.2026, 17:08

10.03.2026, 17:18

Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le véhicule de la septuagénaire a percuté la berme centrale de l’autoroute, entre Saxon et Riddes, en direction de Sion. «Les faits se sont déroulés vers 12h45», indique la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mardi après-midi.

Une procédure de réanimation a été entreprise par le personnel d’une ambulance arrivée fortuitement sur place. La conductrice a ensuite été acheminée par ambulance à l’hôpital de Sion où elle est décédée.

