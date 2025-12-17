  1. Clients Privés
Vallée de Joux Une nouvelle ligne de bus pour les noctambules

ATS

17.12.2025 - 20:01

La compagnie Travys met en place dès vendredi une nouvelle offre de bus nocturne les vendredis, samedis soirs et veilles de jours fériés entre Yverdon-les-Bains et Le Brassus, puis retour au Pont via Les Bioux. Les autorités cantonales ont décidé de l'instaurer en réponse à une pétition de jeunes de la Vallée de Joux.

Travys mettra à disposition une ligne de bus nocturne les week-ends pour rejoindre la vallée de Joux depuis Yverdon (photo prétexte).
Travys mettra à disposition une ligne de bus nocturne les week-ends pour rejoindre la vallée de Joux depuis Yverdon (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 20:01

17.12.2025, 20:36

Cette nouvelle liaison vise à améliorer l'accessibilité de la Vallée de Joux durant les nuits de week-end, tout en renforçant la sécurité et la fiabilité des déplacements pour les jeunes et l'ensemble de la population. Elle partira d'Yverdon à 01h50 pour rejoindre Vallorbe, Le Pont, Le Brassus et Le Pont gare (via Les Bioux) à 03h31, annonce Travys dans un communiqué.

Portée par la mobilisation des jeunes de la région et soutenue par les autorités cantonales, cette nouvelle offre de transport pourrait être pérennisée en 2027 en fonction de sa fréquentation et de son succès auprès de la clientèle. Elle marque une étape importante vers une meilleure desserte nocturne des régions périphériques et une réponse concrète aux besoins exprimés par la population.

Pour une information à jour et détaillée, l'horaire en ligne fait foi. Les affiches horaires aux arrêts seront mises à jour dans les prochaines semaines, précise le communiqué. La mesure s'inscrit dans le changement d'horaire national 2026, applicable dès le 14 décembre 2025 dans toute la Suisse.

