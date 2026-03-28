«Ce ne sont pas des extraterrestres, je pense que ce sont des démons»

Le vice-président américain JD Vance a promis vendredi d'étudier en détail les informations dont disposent les autorités sur les ovnis, tout en ajoutant considérer les extraterrestres comme des «démons».

«Il me reste encore trois ans comme vice-président. J'irai au fond des dossiers sur les ovnis», a promis JD Vance. Keystone

Agence France-Presse Valérie Passello

«Je n'ai pas encore pu y consacrer assez de temps pour vraiment comprendre le sujet, mais je vais le faire, croyez-moi. Cela m'obsède», a déclaré M. Vance, d'un ton amusé, dans le podcast du conservateur Benny Johnson.

«Il me reste encore trois ans comme vice-président. J'irai au fond des dossiers sur les ovnis», a-t-il ajouté.

Le vice-président était interrogé sur des déclarations de Donald Trump en février. Ce dernier, invoquant le «grand intérêt» du public, avait dit vouloir ordonner aux agences fédérales «d'identifier et de publier» les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis dont des Américains réclament la diffusion depuis des décennies.

Le président réagissait alors à des propos de son prédécesseur Barack Obama qui avait répondu à une question sur l'existence des extraterrestres: «Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus».

«Je ne sais pas s'ils sont réels ou non», avait commenté Donald Trump, dénonçant au passage la révélation d'«informations classifiées» par l'ex-président démocrate.

Invité vendredi à se prononcer à son tour, JD Vance a estimé: «Je ne pense pas que sont des extraterrestres. Je pense que ce sont des démons».

Le vice-président, fervent catholique converti en 2019, a expliqué qu'il utilisait ce terme dans son sens chrétien évoquant des «êtres célestes qui volent partout et qui font des choses bizarres aux gens».

Il n'existe aucune preuve d'une éventuelle origine extraterrestre des ovnis, ces phénomènes aériens non identifiés qui suscitent la fascination et de nombreuses théories complotistes.

En 2024, le bureau du Pentagone spécialisé dans ces questions, appelé AARO, avait déclaré n'avoir trouvé «aucune preuve empirique» qui permettrait de conclure que certains «phénomènes anormaux non identifiés» seraient d'origine extraterrestre, ou que le gouvernement américain dissimulerait de telles preuves.

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