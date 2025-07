Le pape Léon XIV a nommé samedi Mgr Thibault Verny, archevêque de Chambéry (est de la France), à la tête de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, en remplacement du cardinal américain Sean Patrick O'Malley.

L'évêque français Thibault Verny (au centre) célèbre une messe pour le pape émérite Benoît XVI (Joseph Ratzinger) à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, en France, le 31 décembre 2022. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Mgr Verny était depuis le 30 septembre 2022 membre de cette commission, qui a pour mission de lutter contre la pédophilie et les abus sexuels dans l'Eglise, a précisé le Vatican dans un communiqué. Celle-ci avait été dirigée jusqu'en août 2024 par Mgr O'Malley qui avait à l'époque démissionné pour limite d'âge, ayant atteint les 80 ans.

Je suis «pleinement conscient de la tâche grave et sacrée confiée à la Commission: aider l'Eglise à devenir toujours plus vigilante, responsable et compatissante dans sa mission de protection des plus vulnérables d'entre nous», a déclaré Mgr Verny, cité dans un communiqué de cette même commission.

«Nos priorités se concentreront sur le soutien aux Eglises, en particulier celles qui ont encore du mal à mettre en oeuvre des mesures de protection adéquates», a assuré l'archevêque, âgé de 59 ans.

«Nous encouragerons la subsidiarité et le partage équitable des ressources afin que toutes les parties de l'Eglise, indépendamment de leur situation géographique ou de leurs circonstances, puissent garantir les normes de protection les plus élevées», a conclu Mgr Verny.

Ce dernier a occupé à partir de juillet 2022 le poste de Président du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie de la Conférence épiscopale française jusqu'au mois de juin dernier.

«Il s'agit de sensibiliser dans les différents pays les différentes conférences épiscopales, les différentes congrégations religieuses, sur l'écoute et l'accompagnement spécifiques des personnes victimes», a ajouté Mgr Verny dans une interview à Vaticannews, le site d'information officiel du Vatican.

«Au sein de la de la Commission pour la protection des mineurs, il est décisif qu'il y ait des personnes victimes, des parents de personnes victimes qui apportent leur expérience irremplaçable», a-t-il ajouté.

Né à Paris le 7 novembre 1965, Mgr Verny est ingénieur en physique de formation, diplômé de l'Ecole supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris (ESPCI) et titulaire d'une licence en théologie dogmatique de l'Université pontificale grégorienne.

Ordonné prêtre pour le diocèse de Paris le 27 juin 1998, il a également été curé de la paroisse Notre-Dame de Lorette à Paris de 2005 à 2016. Il a été installé en 2023 comme archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et évêque de Tarentaise.