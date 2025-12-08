  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Canton de Vaud 16 véhicules bruyants et non conformes ont été saisis en 2025

ATS

8.12.2025 - 10:11

La lutte contre les véhicules bruyants, non conformes et modifiés se poursuit dans le canton de Vaud. Menée par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), en collaboration avec la police cantonale vaudoise et ses homologues communales, elle a donné lieu à 18 contrôles routiers depuis le début de l'année 2025.

Depuis le début 2025, pas moins de 492 véhicules ont subi un contrôle de circulation visant à lutter contre les nuisances sonores dans le canton de Vaud (image prétexte).
Depuis le début 2025, pas moins de 492 véhicules ont subi un contrôle de circulation visant à lutter contre les nuisances sonores dans le canton de Vaud (image prétexte).
ATS

Keystone-SDA

08.12.2025, 10:11

08.12.2025, 10:18

Les contrôles ont été effectués sur des cols, dans des localités, ainsi que dans des zones identifiées comme problématiques. «Au total, sur les 492 véhicules contrôlés, 269 ont été dénoncés et jugés non conformes», ont fait savoir le canton, le SAN et les polices lundi dans un communiqué.

Pas moins de 16 véhicules ont ainsi été saisis, tandis que 31 jeux de plaques ont été retirés pour cause de véhicules impropres à la circulation. Les autorités précisent que les sanctions peuvent aller «jusqu’au retrait du droit de circuler ou à la saisie du véhicule, sans oublier la destruction des pièces non homologuées dont le véhicule pourrait être équipé».

Drame routier. Quatre jeunes Fribourgeois morts sur la route dans l'Ain

Drame routierQuatre jeunes Fribourgeois morts sur la route dans l'Ain

Ces opérations sont menées depuis le printemps 2021. Outre la réduction des nuisances sonores du trafic, elles ont pour objectif d'accroître la sécurité routière et de sanctionner plus fortement les infractions et les comportements inadéquats tels que le fait d’effectuer des circuits inutiles ou de faire vrombir le moteur en petite vitesse, précise le communiqué.

Les plus lus

Cambriolage avec violence à Yverdon : trois personnes arrêtées
Bruxelles dénonce les «déclarations complètement folles» d’Elon Musk
L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin
Après l’avoir gracié, Trump fustige la «déloyauté» d’un élu démocrate
Ukraine : les négociations butent sur la question territoriale
Chine : l'excédent commercial dépasse 1000 milliards de dollars