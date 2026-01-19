  1. Clients Privés
Drame de Crans-Montana Vaud active une ligne téléphonique pour les victimes

ATS

19.1.2026 - 16:42

Le canton de Vaud, qui a été durement touché par le drame de Crans-Montana (VS), met à disposition un numéro dédié aux victimes pour leur assurer un soutien dans les prochains mois et à plus long terme. Un groupe d'action est en outre chargé de coordonner les actions des différents services de l'Etat sur ce dossier.

Le canton de Vaud, qui a été durement touché par le drame de Crans-Montana (VS), met à disposition un numéro dédié aux victimes pour leur assurer un soutien dans les prochains mois et à plus long terme. Un groupe d'action est en outre chargé de coordonner les actions des différents services de l'Etat sur ce dossier. (Photo d'archives)
Le canton de Vaud, qui a été durement touché par le drame de Crans-Montana (VS), met à disposition un numéro dédié aux victimes pour leur assurer un soutien dans les prochains mois et à plus long terme. Un groupe d'action est en outre chargé de coordonner les actions des différents services de l'Etat sur ce dossier. (Photo d'archives)
MAXIME SCHMID / AFP

Keystone-SDA

19.01.2026, 16:42

Après les premières prises en charge d'urgence, les victimes et leurs proches doivent pouvoir bénéficier de toute l'aide possible, explique lundi l'Etat de Vaud dans un communiqué. Les équipes du Centre LAVI ont ainsi été renforcées en conséquence.

Ces centres peuvent fournir des conseils et des aides financières pour le soutien psychologique, le soutien juridique ou encore pour les frais de transport et d'hébergement, en Suisse ou à l'étranger. Les personnes concernées par le drame et résidant dans le canton sont invitées à composer le numéro 021/631.03.95. Pour rappel, le canton déplore 19 morts et plus de 30 blessés, selon le communiqué.

Pour les victimes directes

La ligne téléphonique est mise à la disposition des victimes directes et de leurs proches. Des amis ou témoins directs peuvent aussi y avoir recours pour s'informer sur les soutiens possibles.

Les personnes affectées par ce drame de manière moins directe sont invitées à se tourner vers leur médecin traitant en cas de besoin. La centrale téléphonique des médecins de garde est toujours à disposition, comme les numéros de soutien gratuits (143 pour les adultes et 147 pour les plus jeunes), rappelle le communiqué.

Par ailleurs, le canton a mis sur pied un groupe d'action afin de coordonner les mesures de tous les acteurs publics et parapublics impliqués dans le suivi des victimes. Cette entité, présidée par la Direction générale de la cohésion sociale, a notamment pour mission de veiller à l'équité et à l'accompagnement à long terme des victimes et des familles.

