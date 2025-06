Course poursuite sur l'autoroute A1: il heurte une voiture de police

La police cantonale vaudoise a dû déployer un important dispositif samedi pour intercepter deux voitures en fort excès de vitesse sur l'autoroute A1. Deux conducteurs ont été interpellés.

Selon les premiers éléments du dossier, les voitures auraient été volées dans le canton de Zurich. Les suspects seraient deux ressortissants français de 18 et 20 ans (photo prétexte). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le premier véhicule, une voiture de sport à plaques zurichoises, circulait samedi matin vers 04h00 à plus de 200 km/h en direction d'Yverdon (VD), en commettant de nombreuses infractions, indique samedi la police cantonale vaudoise.

Après la mise en place d'un important dispositif d'interception, le véhicule a finalement terminé sa course et pris feu dans un champ jouxtant l'autoroute, entre Rolle et Gland, peu avant l'aire de Bursins. Son conducteur a pris la fuite et a pu être interpellé par la brigade canine. Légèrement blessé, il a reçu des soins par le médecin de garde.

Il heurte une voiture de police

Dans le même temps, un second véhicule de luxe, également à plaques zurichoises, a été repéré par une patrouille de gendarmerie sur l'autoroute A1, à la hauteur de Villars-Ste-Croix. A la vue des forces de l'ordre, le conducteur a pris la fuite à haute vitesse en direction de Genève.

Il a été stoppé dans sa course au même endroit que la sortie de route de la première voiture, après avoir percuté violemment un véhicule de police. Le conducteur a été légèrement blessé et a été emmené au CHUV pour y recevoir des soins.

Selon les premiers éléments du dossier, les voitures auraient été volées dans le canton de Zurich. Les suspects seraient deux ressortissants français de 18 et 20 ans.

Aucun blessé n'est à déplorer du côté des intervenants. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par des policiers pour mise en danger de la vie d’autrui. L'autoroute a dû être fermée pendant l'intervention des pompiers et de l'ambulance, ainsi que pour les besoins du constat. Le Ministère public a été informé et le procureur en charge a ouvert une enquête pénale.