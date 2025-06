Le canton de Vaud intensifie ses efforts pour freiner la propagation du frelon asiatique à travers un ensemble de mesures. Un piégage-pilote de jeunes reines a notamment été réalisé au printemps, permettant la capture de 466 individus.

Le canton de Vaud intensifie sa lutte contre le frelon asiatique en collaboration avec la Fédération vaudoise des sociétés d’apiculture (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La colonisation du frelon asiatique avance en Suisse et sur le territoire vaudois. Avec quatre nids détectés et détruits en 2022, 40 en 2023 et près de 200 nids détruits en 2024, la progression se poursuit, relève le canton mercredi dans un communiqué.

Dans le but de renforcer la lutte pour freiner la propagation de cette espèce invasive, la Direction générale de l’environnement et la Fédération vaudoise des sociétés d’apiculture (FVA) adaptent leurs actions. La coordination entre les signalements et la recherche de nids sera désormais assurée par les seize sociétés apicoles vaudoises sous l’égide de la FVA.

Les mesures ont pour objectif de limiter et de contenir la prolifération de l’espèce en favorisant les repérages précoces et l’élimination rapide des nids. Ce durant leur phase de développement au printemps, mais en particulier en août et septembre, une fois que les nids secondaires sont construits et situés en hauteur.

Matériel complété

Parmi elles, le financement à hauteur de 35’000 francs par le canton de plusieurs kits additionnels de détection et de destruction nécessaires aux actions de la FVA. Cette dernière contribue également à hauteur de 30'000 francs à l'achat de matériel. Enfin, certaines des sociétés apicoles ont investi actuellement un montant du même ordre pour compléter le matériel de lutte nécessaire, dans certains cas avec le soutien des communes.

Formées par la FVA, douze à quinze personnes supplémentaires. rejoindront les équipes d’apiculteurs destructeurs. L'aide de la protection civile pourra être demandée en automne pour certaines missions spécifiques.

Reines prélevées

A la demande de la FVA, le canton a autorisé au début de cette année un piégeage-pilote dans le but de prélever le plus grand nombre possible de jeunes reines. Réalisés du 15 mars au 1er juin, 660 pièges ont été installés sur le territoire vaudois, impliquant quelque 200 apiculteurs.

Les 5849 relevés font état de la capture de 466 individus. Un bilan en fin d’année sera effectué afin d’évaluer l’efficacité de ce piégeage et son impact potentiel sur la réduction du nombre de nids secondaires.

Ces mesures seront mises en œuvre au cours de 2025 et complétées en 2026, notamment par des formations à l’intention des employés communaux et cantonaux. De nouvelles actions de communication viseront à sensibiliser la population à la problématique et à rappeler l’obligation de supprimer un nid signalé

En particulier, il sera rappelé l’importance de procéder à une détection et une élimination précoce des nids (nids primaires) au printemps, période lors de laquelle il est plus facile et moins onéreux de les détruire tout en visant les reines fondatrices.

Dioxyde de soufre

En outre, le canton espère que le Conseil fédéral adoptera rapidement la modification de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques mise en consultation ce printemps. En effet, ce texte permettra l’usage en forêt du dioxyde de soufre (SO2), sous forme de gaz liquéfié en bouteille. Le canton veillera à une mise en œuvre rapide de ce nouveau moyen de lutte.

Pour mémoire, le frelon asiatique est une espèce particulièrement invasive, capable de se reproduire très rapidement, car une seule reine fondatrice peut générer une colonie allant jusqu’à 8000 individus en une saison. Elle s’attaque aux insectes, notamment aux pollinisateurs essentiels pour l’agriculture, impactant l’économie agricole et la biodiversité locale. Le frelon asiatique peut aussi représenter un risque pour les personnes souffrant d’allergie ou dérangeant un nid.