Quatre personnes arrêtées après un brigandage dans un hôtel

La police vaudoise a arrêté quatre personnes soupçonnées d'avoir commis un brigandage dans la nuit de mercredi à jeudi dans un hôtel de Chavannes-de-Bogis. Les malfrats ont violenté le réceptionniste et volé de l'argent.

La police vaudoise a mis la main sur quatre personnes accusées d'avoir commis un brigandage dans un hôtel de Chavannes-de-Bogis (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Ces individus ont pénétré dans l'établissement vers 03h00 du matin et menacé le réceptionniste, avant de le ligoter et de le frapper. Un client qui passait par la réception a été placé à côté de l'employé, indique la police vaudoise dans un communiqué.

Les auteurs se sont ensuite enfuis en emportant notamment du numéraire. L'employé a été légèrement blessé.

Plusieurs patrouilles de gendarmerie, dont la brigade canine, et de police Nyon Région ont été mobilisées. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et la police genevoise ont aussi été sollicités.

Un premier individu a été interpellé peu après les faits au volant d'un véhicule. Ses trois complices ont été appréhendés quelques heures plus tard. Tous ont été interpellés sur territoire vaudois.

Les quatre personnes arrêtées – trois hommes et une femme – sont des Français âgés de 24 à 27 ans. Les suspects, qui bénéficient de la présomption d'innocence, ont été placés en détention provisoire. L'enquête se poursuit.