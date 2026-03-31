La police vaudoise a interpellé un homme suspecté d'avoir commis 80 vols dans des voitures garées à Lausanne, mais aussi à Yverdon, Payerne ou encore Echallens. Ces larcins ont été réalisés entre 2020 et cette année.

Un suspect a été interpellé après 80 vols dans des voitures à Lausanne et dans différentes villes du canton (image symbolique). ATS

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Le suspect est un Afghan de 29 ans, logeant au centre de requérants d'asile d'Echallens, indique mardi la police vaudoise dans un communiqué. Dans sa chambre, les policiers ont retrouvé plusieurs objets appartenant à une victime, qui avait déposé plainte pour un vol dans sa voiture à Echallens.

Le prévenu a été auditionné par les gendarmes, puis par le Ministère public. Il a partiellement reconnu les faits, mais la plupart des objets volés n'ont pas été retrouvés.

L'enquête se poursuit sous la direction du Ministère public et a été confiée aux gendarmes du poste d'Echallens.