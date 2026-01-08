  1. Clients Privés
Mesures urgentes Vaud interdit les engins pyrotechniques dans les établissements publics

ATS

8.1.2026 - 11:51

A la suite du drame de Crans-Montana, le Conseil d'Etat vaudois prend des mesures pour renforcer la sécurité dans les établissements publics. L'usage d'engins pyrotechniques à l'intérieur sera interdit. Les contrôles des normes incendie seront renforcés.

Après le drame de Crans-Montana, le Canton de Vaud va renforcer les mesures sécuritaires dans les établissements de restauration et de divertissement en lien avec les normes incendie.
ATS

Keystone-SDA

08.01.2026, 11:51

08.01.2026, 12:08

Le gouvernement annonce jeudi «différentes mesures urgentes afin de vérifier et garantir la sécurité de quelque 4000 établissements de restauration et de divertissement en lien avec les normes incendie», indique-t-il dans un communiqué. «Le but est de rassurer la population et répondre aux nombreuses interrogations qui ont émergé depuis le 1er janvier» et le drame de Crans-Montana.

«Un courrier sera envoyé aux communes pour leur rappeler les ressources à disposition afin de les appuyer dans leur qualité d'autorité de surveillance», écrit le gouvernement.

Soucieux de se doter d'un cadre légal clair et solide, le Conseil d'Etat souhaite également mener une analyse approfondie des réglementations cantonales en vigueur, ajoute-t-il.

