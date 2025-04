La police vaudoise a interpellé deux jeunes de 16 et 22 ans à la suite de multiples dommages à la propriété commis à Avenches entre les 3 et 4 décembre dernier. Au total, 16 véhicules et 4 vélos électriques (rétroviseurs, pares-brises et vitres cassées, carrosserie griffée, pneus crevés, phare arraché) avaient été endommagés, ainsi que deux bâtiments (vitres cassées) et du mobilier urbain (toile décorative déchirée).

La police vaudoise a mis la main sur deux jeunes après une série de dommages à la propriété à Avenches en décembre dernier (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Après plusieurs mois d'enquête menées par le poste de gendarmerie de Payerne, les deux auteurs, de nationalité suisse, ont reconnu les faits, annonce mercredi la police vaudoise. Une instruction pénale a été ouverte par le Tribunal des mineurs et le Ministère public.

Au total, 23 plaintes ont été enregistrées pour ces différents délits. Le montant total des dégâts n'a pas encore pu être estimé.