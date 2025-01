La police vénézuélienne a abattu «Wilexis», l'un des criminels les plus recherchés du Venezuela, accusé de contrôler de vastes zones dont l'un des plus grands bidonvilles du pays, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello.

Des fonctionnaires de la Police nationale bolivarienne (PNB) et des agences de sécurité participent à une opération contre le chef du gang criminel de Petare, Wilexis Acevedo Monasterio, à Filas de Mariches, secteur de La Lagunita, État de Miranda, Venezuela, 22 janvier 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Lors d'une confrontation (...) avec nos forces de police, le criminel Wilexis Alexander Acevedo Monasterios a été tué», a déclaré M. Cabello dans un communiqué diffusé par la télévision d'État.

Wilexis ou Wileixis, comme on le surnommait, était devenue une sorte de légende, alimentée par la peur qu'il inspirait à Petare, énorme quartier populaire de 600'000 habitants de l'est de Caracas, considéré à une époque comme le plus grand bidonville et la zone la plus dangereuse d'Amérique du Sud.

150'000 dollars de récompense

Son gang se livrait à des extorsions, des enlèvements et au trafic de drogue. Il figurait sur la liste des personnes les plus recherchées au Venezuela, les autorités offrant une récompense de 150'000 dollars pour toute information permettant sa capture.

Il est «l'une des personnes qui a fait le plus de mal à la communauté de Petare, il y a d'innombrables meurtres, d'innombrables extorsions que ce monsieur a utilisés pour faire régner la terreur parmi les habitants de la municipalité de Sucre (à laquelle appartient Petare), mais aussi parmi les habitants de tout Caracas», a souligné le ministre de l'Intérieur.

Âgé de 39 ans, le chef de gang avait une «longue carrière dans le crime et la terreur», a ajouté M. Cabello, ajoutant que sa mort contribuerait à «la paix à Caracas».

Le gang de Wilexis est apparu en même temps que d'autres gangs particulièrement violents du Venezuela comme le Tren de Aragua, dans les années 2010.

Le Tren de Aragua, qui compterait quelque 5000 criminels opérant à travers toute l'Amérique latine dans des activités mafieuses telles que enlèvements, braquages, trafic de drogue, prostitution et extorsions, va ainsi être déclaré «organisation terroriste», a promis le président américain Donald Trump lors de son investiture lundi.