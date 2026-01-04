  1. Clients Privés
Gouvernement Venezuela: la vice-présidente exercera par intérim

ATS

4.1.2026 - 03:43

La vice-présidente du Venezuela Delcy Rodriguez va assurer l'intérim du pouvoir, après la capture par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro.
La vice-présidente du Venezuela Delcy Rodriguez va assurer l'intérim du pouvoir, après la capture par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro.
ATS

Le Cour suprême du Venezuela a ordonné samedi à la vice-présidente Delcy Rodriguez d'assurer l'intérim du pouvoir, après la capture par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro.

Keystone-SDA

04.01.2026, 03:43

La chambre constitutionnelle de la Cour a statué «que Rodriguez assume et exerce en tant que responsable toutes les attributions, devoirs et pouvoirs inhérents à la fonction de présidente de la République bolivarienne du Venezuela afin de garantir la continuité administrative et la défense intégrale de la nation».

Les juges n'ont pour le moment pas déclaré M. Maduro définitivement absent, ce qui aurait entraîné la convocation d'élections anticipées dans les 30 jours.

