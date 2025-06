Le dossier sensible de l'exploitation des matériaux dans les gravières avance à Fribourg. Le canton introduit une nouvelle consultation publique jusqu'à fin août, en intégrant notamment la distance minimale à l'habitat votée par le Grand Conseil en mars.

L'objectif de la révision est de garantir les besoins à long terme du canton de Fribourg en matières premières, tout en respectant au maximum l'environnement, le paysage et la qualité de vie (photo d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

La nouvelle étape de la révision en cours du plan sectoriel pour l’exploitation des matériaux (PSEM) a été présentée vendredi par le président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert. Elle reflète également le résultat des entrevues menées entre les communes demandeuses et une délégation de l'exécutif cantonal.

Toutes les communes peuvent se prononcer sur le projet, a précisé le directeur du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME). Il a détaillé les adaptations en compagnie du syndic de Guin, Urs Hauswirth, qui siège au comité de pilotage du PSEM en tant que représentant des communes.

Besoins et qualité de vie

Les collectivités pour lesquelles les modifications entraînent des changements directs ont été informées jeudi déjà. L'objectif de la révision est de garantir les besoins à long terme du canton en matières premières, tout en respectant au maximum l'environnement, le paysage et la qualité de vie, a rappelé Jean-François Steiert.

Les adaptations sont le reflet d’une pesée des intérêts «équilibrée», a précisé le ministre, cité dans un communiqué. Elles tiennent compte des commentaires tant sur le plan technique que politique et comprennent en premier lieu un abaissement de 10% du besoin cantonal estimé en matériaux neufs.

La diminution apparaît possible sur la base d'études du Service de l'environnement. Une optimisation de l’utilisation de matériaux recyclés pour la production de béton, et une meilleure valorisation des matériaux d'excavation, devraient assurer une couverture plus importante des besoins en matériaux de construction dans le canton.

Distances d'exclusion

Des distances d’exclusion de 100 mètres par rapport à la zone à bâtir et de 50 mètres par rapport aux plus grands groupes de bâtiments situés hors zone à bâtir sont en outre ajoutées. Elles viennent de la motion parlementaire pour protéger les habitants des nuisances liées à l’exploitation des matériaux de gravières.

La nouvelle mouture intègre encore l’abandon des critères d'évaluation «raccordement ferroviaire et décarbonisation de la flotte» et «proximité avec une entité urbanisée». L'utilité de ces deux critères avait été remise en question lors de la première consultation de l'an passé qui avait généré de vives oppositions.

Le projet comprend désormais le renforcement de la pondération du critère d'évaluation «bonne terre agricole». Le critère, qui sert à protéger les surfaces d'assolement et dont l'importance a été soulignée lors de la consultation initiale, est désormais pondéré par un facteur 5 au lieu de 3.

Secteurs prioritaires

Enfin, la version remodelée mentionne l'intégration dans le plan directeur cantonal de fiches de projet contraignantes pour les secteurs prioritaires retenus. Ces fiches avaient été demandées par l'Office fédéral du développement territorial (ARE). Elles permettent d’apporter davantage de transparence et de clarté.

Au-delà, l'effet principal des adaptations est la réduction du nombre de secteurs prioritaires définis dans le plan sectoriel ou le plan directeur, secteurs dans lesquels des projets de gravières pourraient être examinés à l'avenir si les sites actuels devaient un jour ne plus suffire. Des 18 secteurs, il n’en reste que 14.