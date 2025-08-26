Vevey: il se fait pincer pour le vol d'un vélo... il en a une centaine chez lui!

Un individu soupçonné d'avoir dérobé un vélo électrique a été interpellé début juillet à Vevey (VD) par une patrouille de Police Riviera. Lors de la perquisition menée à son domicile, la police a découvert une centaine de vélos «de provenance douteuse» que cet homme de 54 ans louait.

Un suspect a été interpellé à Vevey et une centaine de vélos électriques volés a été retrouvé (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Selon les premiers éléments, l'homme, un Suisse domicilié dans la région, aurait commis ces vols depuis une dizaine d’années tant sur le sol vaudois que dans d'autres cantons, indique mardi la police vaudoise dans un communiqué. Elle lance un appel afin d'identifier d'éventuelles victimes qui n'auraient pas encore déposé plainte.