Le vice-Premier ministre croate Josip Dabro, cadre d'une formation de droite nationaliste, a présenté samedi sa démission après la diffusion dans les médias d'une vidéo le montrant en train de tirer à l'aveugle avec un pistolet d'une voiture en mouvement.

🇭🇷 Chorvatský ministr zemědělství Josip Dabro. Kvůli tomuto videu včera odstoupil. pic.twitter.com/NIWajuyabw — Matyáš Hančl (@hancl_matyas) January 18, 2025

Keystone-SDA ATS

«Je présente par cette voie une démission irrévocable», a écrit sur sa page Facebook M. Dabro, 42 ans, qui exerçait aussi la fonction de ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche dans le gouvernement d'Andrej Plenkovic.

Il s'agit d'une nouvelle affaire qui vient bousculer le cabinet de M. Plenkovic (HDZ, conservateurs), qui a dirigé tous les gouvernements depuis 2016. Le ministre de la Santé Vili Bros a été limogé en novembre à cause d'une enquête pour corruption dans laquelle il est un des suspects.

Dans la vidéo diffusée par le quotidien Jutarnji List, on voit Josip Dabro assis sur le siège passager d'une voiture en mouvement en train tirer des coups de feu dans le noir, parsemé au loin de lumières, ce qui semble être une zone habitée.

Comportement «inapproprié et irresponsable»

On entend une musique forte et on voit M. Dabro chanter, ranger le pistolet dans la boîte à gants et se tourner vers la caméra pour saluer son «frère Mario».

«Je suis conscient que ces circonstances créent un fardeau supplémentaire pour le gouvernement et pour mon parti (...) Je trouve que ma situation personnelle ne doit pas détourner l'attention du gouvernement et du ministère de leurs priorités, ni ralentir des réformes nécessaires», a écrit M. Dabro.

Il ajoute avoir été déterminé à mener des «changements» au sein de son ministère, pour plus de «transparence», et qu'il avait été exposé à des «pressions importantes et des menaces».

Le HDZ a formé en mai 2024, à l'issue des législatives, un gouvernement de coalition avec le Mouvement patriotique – dont M. Dabro est un des cadres -, une formation qui se démarque par un discours nationaliste, anti-immigration, anti-LGBT, et qui prône l'interdiction de l'avortement.

Tard vendredi soir, M. Dabro s'était d'abord excusé, en affirmant qu'il s'agissait de balles d'entrainement et que la vidéo a été filmée il y a quelques années, selon l'agence Hina. On peut comprendre en visionnant les images qu'il s'agit probablement de période d'été.

Le gouvernement a fait savoir vendredi soir que le comportement de M. Dabro était «inapproprié et irresponsable».